Німецькі генерали таємно зустрілися із Залужним - Bild

Німецька газета BILD повідомляє про таємну зустріч генерал-майора Фройдінга і генерального інспектора Бундесверу Броєра з ексглавкомом ЗСУ у день його відставки.

Німецькі високопоставлені генерали зустрічались з колишнім головнокомандувачем збройних сил України (ЗСУ) Валерієм Залужним в день його відставки у четвер, 8 лютого. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

За інформацією видання, у міністерстві оборони ФРН підтвердили, що в Україні перебували генерал-майор Крістіан Фройдінґ (Сhristian Freuding) і генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр (Carsten Breuer) . Перший з них очолює робочу групу з координації допомоги Україні при міноборони Німеччини. Другий - один із головних воєначальників ФРН і довірена особа міністра оборони. BILD пише, що вони приїжджали до Києва таємно на запрошення Залужного. Однак у четвер вдень президент України Володимир Зеленський відправив його у відставку.

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У міноборони ФРН заявили, що метою візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики", - цитує BILD. Як пише оглядач видання, візит міг прискорити переговори про військове співробітництво між Берліном і Києвом.

Німецька газета Welt am Sonntag в неділю, 10 лютого, опублікувала інтерв'ю з Броєром, який заявив, що німецька армія має бути готова до війни з Росією вже через п'ять років.