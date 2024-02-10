Німецькі генерали таємно зустрілися із Залужним - Bild

Німецькі генерали таємно зустрілися із Залужним - Bild10 лютого 2024 р.
Німецькі високопоставлені генерали зустрічались з колишнім головнокомандувачем збройних сил України (ЗСУ) Валерієм Залужним в день його відставки у четвер, 8 лютого. Про це повідомляє німецьке видання BILD.
За інформацією видання, у міністерстві оборони ФРН підтвердили, що в Україні перебували генерал-майор Крістіан Фройдінґ (Сhristian Freuding) і генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр (Carsten Breuer) . Перший з них очолює робочу групу з координації допомоги Україні при міноборони Німеччини. Другий - один із головних воєначальників ФРН і довірена особа міністра оборони. BILD пише, що вони приїжджали до Києва таємно на запрошення Залужного. Однак у четвер вдень президент України Володимир Зеленський відправив його у відставку.
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У міноборони ФРН заявили, що метою візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики", - цитує BILD. Як пише оглядач видання, візит міг прискорити переговори про військове співробітництво між Берліном і Києвом.
Німецька газета Welt am Sonntag в неділю, 10 лютого, опублікувала інтерв'ю з Броєром, який заявив, що німецька армія має бути готова до війни з Росією вже через п'ять років.