Німецька преса про Бундесвер і миротворчу місію в Україні

Днями міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що німецьких військових може бути задіяно для забезпечення миру в разі припинення вогню у війні Росії проти України. Відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, міністерка сказала, що Німеччина "зробить усе, що в її силах", для забезпечення миру в майбутньому. На слова Бербок критично відреагував німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) і голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та кандидат у канцлери від консерваторів Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). Останній заявив, що це питання не на часі. Німецька преса коментує дискусію, що виникла.

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) з Франкфурта-на-Майні зазначає:

"Чи може канцлер миру бути проти участі німецьких солдатів у миротворчій місії? Так, якщо його ім'я Шольц, він соціал-демократ, перебуває в передвиборчих перегонах і йдеться про мир в Україні. Адже у всіх сценаріях, які, як підтвердив Пісторіус(міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. - Ред.), уже обговорюють у Берліні - адже далекоглядна влада має вже займатися цим питанням - є одна константа: агресивна Росія з воєнним досвідом, яка в будь-який момент може порушити перемир'я і навіть мирну угоду. Тож західним миротворцям не можна буде заходити в Україну лише з блакитними шоломами, їм треба буде взяти з собою все, що потрібно, аби зупинити російську воєнну машину на землі, у воді та в повітрі. Для цього потрібен буде і "потужний" мандат (Бундестагу. - Ред.), який в крайньому разі дозволятиме їм вступати в бій з росіянами. У передвиборчій кампанії в Німеччині, втім, ця тема програшна, а тому не лише Шольц, але й ХДС/ХСС (партії, які перебувають в опозиції та мають найвищий рейтинг. - Ред.) розкритикували Бербок за те, що вона не промовчала. Але настане день (і настане, сподіваємося, скоро), коли треба буде вирішувати, як можна гарантувати мовчання зброї та чиє це завдання - в коротко- та довгостроковій перспективі. Тоді, можливо, навіть деякі ліві (знову) кликатимуть американців. Але Трамп може сказати: your job".

Німеччині не уникнути питання про місію Бундесверу в Україні

У схожому ключі коментує також таблоїд Bild з Берліну:

"Усі провідні західні військові експерти говорять про те, як можна буде закріпити можливе перемир'я між Москвою та Києвом. Лише Мерц (кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц. - Ред.) і Шольц не хочуть нічого про це знати. Те, про що заговорила міністерка закордонних справ Анналена Бербок, вони називають "недоречним" і "безвідповідальним". Ця критика - фальшива. І вона труслива. Шольц і Мерц не хочуть про це говорити, адже це не пасує до їхніх виборчих кампаній. Адже вони не хочуть, аби виборцям перед голосуванням довелося чути правду. Бо вони бояться, що так вони не зароблять голосів. При цьому обоє, швидше за все, дуже добре знають, що Німеччині не вдасться уникнути питання про місію Бундесверу".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допустила участь Бундесверу в миротворчій місії в Україні в разі перемир'я Фото: Alberto Pizzoli/AP Photo/picture alliance

Інша берлінська газета - Berliner Morgenpost - зазначає:

"Те, що Бундесвер не можна відправляти у місію, яка завершиться війною з Росією, саме собою зрозуміло. Так само зрозуміло те, що Німеччина як найбільша держава ЄС не може робити вигляд, наче це її не стосується. Критики на кшталт ХДС/ХСС це розуміють. Вони лише зляться на Бербок за те, що вона про це зараз публічно говорить. Дивно: незабаром вибори до Бундестагу, а центральне питання безпекової політики має стати табу? Так нічого путнього не вийде".

Німецька міністерка вирішила випередити Трампа?

Rhein-Neckar-Zeitung з Гайдельберга коментує:

"Міністерка грає на випередження трампівському мирному диктату та не хоче виключати, що в разі крайньої потреби німецькі солдати можуть стати частиною міжнародної миротворчої місії в Україні. І справді цього не можна повністю виключати. Але нестримна міністерка знову робить третій крок перед першим. З одного боку, Путін не дозволить навіть Дональду Трампу диктувати, як буде завершено війну в Україні. З іншого боку, залучення миротворчої місії - це саме те питання, яке потребує згоди всіх воюючих сторін. Напевно, самопроголошена "маятникова дипломатка" все це давно врахувала. Але тоді краще б вона промовчала про німецьку військову місію".

Ще одне берлінське видання - Tagesspiegel - пише:

"Після повідомлень щодо можливої участі Бундесверу в рамках миротворчої місії в Україні федеральний канцлер Олаф Шольц чітко висловився проти спекуляцій на цю тему. Його роздратування очевидне. Зі зрозумілих причин. Соціал-демократ Шольц чітко заперечив враження, яке виникло після слів міністерки закордонних справ Анналени Бербок з партії Зелених, а саме - те, що вона начебто говорить від імені всього федерального уряду. Але це не так, і це не допомагає справі".