 Німеччина не очікує змін у відносинах зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2020

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Новини

Німеччина не очікує змін у відносинах зі США

Навіть якщо Дональд Трамп програє президентські вибори, відносини США та Європи не повернуться до попереднього стану, застерігає глава МЗС ФРН.

Прапори США та Німеччини

Німечина не очікує змін у відносинах з США

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг Європу і Німеччину від ілюзій щодо можливої зміни курсу зовнішньої політики США у майбутньому. Помиляється той в Європі, хто сподівається на зміну орієнтирів, у разі, якщо Дональд Трамп програє президентські вибори, пояснив глава німецького зовнішньополітичного відомства в неділю, 26 липня в інтерв'ю виданням Rheinische Post та General-Anzeiger. Американська зовнішня політика і політика у галузі безпеки змінилися, і сталося це ще до Трампа, вказав міністр.

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Європа в майбутньому повинна дедалі більше розраховувати на себе у вирішенні проблем власної безпеки, зазначив Маас. Це пов'язано з тим, що США не мають наміру здійснювати функції світового жандарма у тих масштабах, які були притаманні їм раніше.

Маас наголосив, що США залишаються найважливішим партнером Німеччини за межами Європи. "Тому ми докладаємо зусиль для зміцнення і в майбутньому трансатлантичних відносин, незважаючи на всі відмінності в думках. Ми вже навчилися тому, що комунікація стала складнішою, і тому, що Білий дім ухвалює рішення, які попередньо не обговорює зі своїми партнерами в Європі. Однак і в майбутньому ми матимемо потребу в США. Як і вони в нас", - запевнив глава німецького МЗС.

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Нагадаємо, президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Згідно результатами опитування CNN, опублікованими 26 липня, колишній віцепрезидент СШАДжо Байден випереджає главу держави Дональда Трампа в трьох стратегічно важливих для чинного лідера штатах. Мова йде про такі штати, як Арізона, Флорида та Мічиган, в яких Трамп здобув перемогу під час виборів 2016 року.

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