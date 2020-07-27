Німеччина не очікує змін у відносинах зі США

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг Європу і Німеччину від ілюзій щодо можливої зміни курсу зовнішньої політики США у майбутньому. Помиляється той в Європі, хто сподівається на зміну орієнтирів, у разі, якщо Дональд Трамп програє президентські вибори, пояснив глава німецького зовнішньополітичного відомства в неділю, 26 липня в інтерв'ю виданням Rheinische Post та General-Anzeiger. Американська зовнішня політика і політика у галузі безпеки змінилися, і сталося це ще до Трампа, вказав міністр.

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Європа в майбутньому повинна дедалі більше розраховувати на себе у вирішенні проблем власної безпеки, зазначив Маас. Це пов'язано з тим, що США не мають наміру здійснювати функції світового жандарма у тих масштабах, які були притаманні їм раніше.

Маас наголосив, що США залишаються найважливішим партнером Німеччини за межами Європи. "Тому ми докладаємо зусиль для зміцнення і в майбутньому трансатлантичних відносин, незважаючи на всі відмінності в думках. Ми вже навчилися тому, що комунікація стала складнішою, і тому, що Білий дім ухвалює рішення, які попередньо не обговорює зі своїми партнерами в Європі. Однак і в майбутньому ми матимемо потребу в США. Як і вони в нас", - запевнив глава німецького МЗС.

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Нагадаємо, президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Згідно результатами опитування CNN, опублікованими 26 липня, колишній віцепрезидент СШАДжо Байден випереджає главу держави Дональда Трампа в трьох стратегічно важливих для чинного лідера штатах. Мова йде про такі штати, як Арізона, Флорида та Мічиган, в яких Трамп здобув перемогу під час виборів 2016 року.