 Німеччина приймає з ЄС дедалі більше пацієнтів з COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2020

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Новини

Німеччина приймає з ЄС дедалі більше пацієнтів з COVID-19

По допомогу до німецьких лікарень звертаються Італія, Франція і Нідерланди.

Deutschland Düsseldorf | Uni-Klinik Infektionsstation | Thema Coronavirus (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

Шпиталі майже усіх 16 федеральних земель Німеччини приймають на лікування хворих на COVID-19 з інших країн ЄС. Про це свідчать дані опитування, проведеного виданнямWelt am Sonntag у міністерствах охорони здоров'я кожної з земель. Як зазначається у публікації у неділю, 12 квітня, йдеться про госпіталізацію або перебування пацієнтів з ЄС у відділеннях інтенсивної терапії із використанням апаратів штучної вентиляції легень.

За даними видання, найбільше піацієнтів з ЄС зараз перебувають у лікарнях федеральних земель Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг та Саарланд. Так, 28 пацієнтів з Франції та двоє з Італії лікуються у Баден-Вюртемберзі, 23 французи - у Саарланді. Лікарні Північного Рейну-Вестфалії надають допомогу десятьом особам з Італії, вісьмом - із Франції та 39-м з Нідерландів.

У публікації зазначається, що останнім часом збільшилась кількість запитів до німецьких лікарень з Нідерландів. За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 11 квітня там лабораторно підтверджено 25746 випадків зараження коронавірусом, з них з летальними наслідками - 2747. Експерти припускають, що високий, на відміну від Німеччини, рівень летальності від COVID-19 у Нідерландах пов'язаний, зокрема, з тим, що у королівстві суттєво меншою є кількість ліжко-місць у відділеннях інтенсивної терапії, ніж в Німеччині, пише Welt am Sonntag.

Як повідомлялось, до початку квітня у Німеччині вдалось збільшити число місць у відділеннях інтенсивної терапії з 28 тисяч до майже 40 тисяч. Німецький парламент, ухвалюючи 25 березня антикризовий пакет, передбачив, що за кожне додатково облаштоване місце у відділенні реанімації лікарні отримають 50 тисяч євро. Крім того, лікарні додатково отримують кошти за пошук і придбання захисних костюмів.  

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За даними експертів, у ФРН на 100 тисяч жителів на початок коронавірусної кризи припадало приблизно 34 ліжко-місць у відділеннях інтенсивної терапії. Це набагато вище середнього рівня в Європі. Так, в Італії з населенням близько 60 мільйонів осіб на 100 тисяч жителів припадало 12 місць в реанімаціях. У Нідерландах - 7 місць на 100 тисяч осіб. Приблизно така ж ситуація і в скандинавських країнах. 

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