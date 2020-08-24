Німеччина приймає на лікування ще 13 поранених українських військових

Спеціальний медичний літак Airbus A310 MedEvac військово-повітряних сил Німеччини у вівторок, 6 жовтня, доправив з акропорту "Бориспіль" у ФРН на лікування 13-ьох українських військових, які отримали поранення під час бойових дій на Донбасі. Їх лікуватимуть у госпіталях Бундесверу у Берліні, Ульмі і Кобленці, повідомила пресслужба посольства ФРН в Україні.

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Минулої п'ятниці в Україну прибула група лікарів Бундесверу, які підготували так звану стратегічну авіаційну медичну евакуацію (Strategic Airmedical Evacuation). "У Головному військовому клінічному госпіталі Києва вони разом з українськими офіцерами медичної служби вивчали медичні висновки та розмовляли з відповідними пацієнтами", - зазначається у повідомленні посольства ФРН в Україні.

Це вже десята місія з прийому Німеччиною на лікування поранених українських солдатів. Всього за останніх шість років до ФРН доправили 139 українських пацієнтів. Проєкт розпочався у 2014 році, коли на літаках екстрено вивозили демонстрантів, поранених під час протистояння в центрі Києва. На даний момент у Німеччині вже не займаються невідкладними випадками, а надають допомогу в лікуванні тривалих травм.

Медична служба є центральною темою двостороннього німецько-українського співробітництва у військовій галузі, зазначили у посольстві. Окрім медичної евакуації, Німеччина докладає зусиль для покращення умов праці в українських військових госпіталях. У 2019 році для Головного військового клінічного госпіталю в Україні придбали медичне діагностичне обладнання на суму 1,9 мільйона євро. Цього року виділена у розпорядження сума становить більше трьох мільйонів євро.

У рамках навчальної допомоги українські лікарі також регулярно беруть участь у спеціальній лікарській підготовці та заходах з підвищення кваліфікації в госпіталях Бундесверу.