У Німеччині працюють над рішенням щодо відключення Росії від SWIFT

Німеччина виступає за "прицільне та функціональне" обмеження доступу до міжнародної системи міжбанківських платежів SWIFT для Росії на тлі війни Москви проти України.

Про це йдеться у спільній заяві глави МЗС Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock) та міністра економіки ФРН Роберта Габека (Robert Habeck), повідомляє в суботу, 26 лютого, агенція Reuters. За їхніми словами, зараз ведеться "інтенсивна робота" над тим, щоб відключення Росії від SWIFT "зачепило кого треба".

Водночас міністр юстиції ФРН Марко Бушманн (Marco Buschmann) сказав, що в уряді працюють над тим, щоб "відключити Росію від SWIFT таким чином, аби колатеральні втрати були якомога меншими", написав він у Twitter.

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Тим часом віцепрем'єр України Михайло Федоров заявив, що російські компанії, які не підтримують політику Путіна, зможуть продовжити вести бізнес в Україні після відключення Росії від SWIFT. "Вчасно ми запустили Diia City, дамо можливість бізнесу, який проти Путіна, вступити та продовжити вести бізнес в Україні", - написав Федоров у Telegram.

Напередодні президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до європейських лідерів із закликом відрізати Росію від SWIFT після того, як Італія та Угорщина заявили, що не блокують це рішення. "Маємо майже повну підтримку від країн-членів ЄС, щоб відрізати Росію від SWIFT. Сподіваюся, що Німеччина та Угорщина матимуть мужність підтримати це рішення", сказав український лідер у відеозверненні.