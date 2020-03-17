 Німеччина почала евакуацію своїх громадян з-за кордону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2020

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Новини

Німеччина почала евакуацію своїх громадян з-за кордону

З Єгипту мають повернутися чотири тисячі німців, з Марокко - майже дві тисячі, а з Домініканської Республіки - півтори. На цю операцію виділили 50 мільйонів євро.

Німеччина відправила за своїми громадянами десятки літаків

Німеччина відправила за своїми громадянами десятки літаків

Німецький уряд розпочав процес евакуації громадян, які перебувають за кордоном та не змогли самостійно повернутися через пандемію коронавірусу та закриті кордони. Протягом середи, 18 березня, до країни мають повернутись 30 літаків з пасажирами,  повідомив речник міністерства закордонних справ ФРН. В обід до Мюнхена прибув зафрахтований зовнішньополітичним відомством літак з Тунісу зі 153 пасажирами.

Зокрема, чотири тисячі туристів мають повернутися з Єгипту, 1,9 тисячі - з Марокко, 1,5 тисячі - з Домініканської Республіки. Також очікуються літаки з Філіппінів, Аргентини, Туніса, Перу та деяких європейських країн.

Раніше міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) оголосив, що уряд виділить на евакуацію своїх громадян з інших країн близько 50 мільйонів євро.

Водночас через кризу, пов'язану з пандемією, Німеччина припинила приймати біженців, які шукають притулку, зокрема з Сирії. "На цей час у нас немає реальних можливостей для цього", - заявив речник міністерства внутрішніх справ.

Станом на 18 березня в Німеччині коронавірусом інфіковані понад 10 тисяч людей. Як прогнозує німецький Інститут Роберта Коха, до травня-липня ця цифра зросте до 10 мільйонів, якщо не будуть дотримані заходи для стримування пандемії.

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10 мільйонів німців інфікуються коронавірусом за 2-3 місяці (18.03.2020)

DW.COM

Німеччина евакуює своїх громадян з інших країн через коронавірус

Міністерство закордонних справ ФРН оголосило про операцію з повернення громадян з інших країн. Першочергово німців повертатимуть з Марокко, Домініканської республіки і Єгипту. Уряд виділив на це 50 мільйонів євро. (17.03.2020)  

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