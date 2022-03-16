Німеччина обіцяє захистити біженців з України від сексуальних злочинів

Уряд Німеччини прагне захистити біженців, які рятуються від конфліктів в Україні та інших країнах, від сексуальних злочинів. Про це уряд заявив у середу, 16 березня, на тлі повідомлення про сексуальне насильство щодо українки, що викликало суспільний резонанс.

За даними влади Дюссельдорфа, на початку березня молода жінка ймовірно стала жертвою насильства з боку двох чоловіків. Прокуратура міста заявила, що двоє підозрюваних у скоєнні злочину перебувають від вартою, проте відмовилась підтвердити німецьким ЗМІ, що жертвою є 18-річна громадянка України, посилаючись на конфіденційність цієї інформації.

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Міжнародна організація з міграції висловила занепокоєння через повідомлення щодо торгівлі людьми та жорстоким поводженням щодо тих, хто рятується від війни в Україні. Агентство повідомило, що будь-хто, хто надає транспорт чи притулок біженцям, має координувати свої дії з місцевою поліцією "для забезпечення належного нагляду і захисту".

Берлінська поліція розмістила на залізничному вокзалі столиці Німеччини попередження для молодих людей та жінок, аби вони остерігались підозрілих пропозицій допомоги та повідомляли про них поліцію.

Станом на середу Німеччина зареєструвала майже 175 тисяч біженців з України від початку російського вторгнення в Україну. Через відсутність контролю на кордоні між Німеччиною на сусідніми країнами їхня фактична кількість може бути більшою.

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