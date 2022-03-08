Німеччина не розглядає варіант надання Україні бойових літаків

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини дня 9 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями середи, 9 березня, з 14.00 (час київський)

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50 евакуаційних автобусів заблокували російські військові у селищі Стоянка на захід від Києва, повідомляють у Бучанській міській раді на сторінці у Facebook. За цими даними, військові не дають колоні проїхати, сторони ведуть перемовини, аби розблокувати рух транспорту. З коментарів користувачів соцмережі під повідомленням випливає, що людей в автобусах немає, вони начебто мають лише забрати людей."Зелений коридор" для евакуації жителів Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки та Ворзеля до Києва був передбачений домовленостями між Україною та Росією. Водночас прокуратура Київської області повідомляє про те, що російські війська відкрили вогонь у бік людей поблизу села Лютіж у Вишгородському районі. Внаслідок цього був вбитий поліцейський, двоє людей отримали поранення, серед них один правоохоронець. "Вишгородською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України)", - - ідеться у повідомленні прокуратури у Facebook.

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Євросоюз розглядатиме для України варіант "асоціація плюс плюс". Передусім ітиметься про поглиблення інтеграції України в єдиний ринок ЄС та її підключення до спільної європейської енергосистеми. Про це розповів повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на посадовця ЄС, який бере участь у підготовці саміту 27 лідерів ЄС у Версалі 10-11 березня. Таким чином, про членство України в ЄС поки не йтиметься. "Отримання членства може забрати чимало часу", - цитує агентство чиновника.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не бачить сенсу у військовому вирішенні війни в Україні та сподівається, що рішення можна знайти у перемовинах України та Росії. Про це він сказав під час спільної пресконференції із канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Водночас Шольц зазначив, що Німеччина не розглядає варіанту постачання в Україну бойових літаків. Він наголосив на фінансовій та гуманітарній допомозі, які Берлін надає для підтримки України під час війни, а також зброї, яку Німеччина вже надала Києву.

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Евакуація з міста Ізюм, Харківської області, не розпочалася через обстріл - заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, на околицях Ізюма надалі стаються вибухи попри зобов'язання російської сторони припинити вогонь для евакуації населення до міста Лозова.

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У Раді ЄС завершується процедура запровадження четвертого пакета санкцій щодо Росії та Білорусі за війну проти України. Набуття чинності нових обмежень очікується 9 березня або ж наступного дня. За даними Єврокомісії, від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT відключать три білоруські банки: "Белагропромбанк", "Дабрабит" і "Банк развития Республики Беларусь". У ЄС також заборонять здійснювати транзакції, пов'язані з центробанком Білорусі, приймати депозити від білорусів у розмірі понад 100 000 євро та постачати євро готівкою до країни.

Нові санкції щодо Росії стосуються обмеження на експорт до країни технологій для морської навігації та радіокомунікацій. Також до фінансових обмежень щодо РФ включили і криптовалюти. А до списку персональних санкцій додали 160 осіб. Серед них 14 - це олігархи та бізнесмени, а також члени їхніх сімей. Ще 146 - це депутати Ради Федерації Росії, які ратифікували угоди з так званими "ЛДНР". Конкретні імена стануть відомі лише після публікації списку.

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Французький машинобудівний концерн Alstom, який виробляє залізничні склади та транспортні системи, у зв'язку з війною в Україні призупинив постачання до Росії та припиняє майбутні інвестиції в РФ. Компанія "уважно стежить за драматичною ситуацією, що відбувається нині в Україні", і у зв'язку з цим "дотримуватиметься всіх застосовних санкцій і законів", зазначається в заяві.

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Після оголошення Лондона про намір заарештовувати пов'язані з РФ літаки в Сполученому Королівстві, що прилетіли до Великобританії, затримано перший, імовірно, російський літак. "На землі в (аеропорту. - Ред.) Фарнборо перебуває один такий літак, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування", - заявив в ефірі BBC Breakfast міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс. Як повідомила BBC, британська влада припускає, що на борту приватного літака, зареєстрованого в Люксембурзі, порушуючи санкції, міг перебувати російський олігарх.