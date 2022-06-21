Німеччина і Словаччина не можуть погодити постачання зброї Україні

Передача Україні важких озброєнь в рамках кругових поставок, які планувалися Німеччиною та Словаччиною протягом останніх двох місяців, затягується через відсутність домовленості між Берліном і Братиславою, повідомило в понеділок, 20 червня, видання Business Insider.

За його даними, Словаччина готувалася передати Києву 30 танків Т-72 радянського виробництва та отримати замість них сучасніші танки з Німеччини. Але минулого тижня Братислава нібито відмовилася від кругових поставок, після того, як Берлін запропонував їй 15 танків "Леопард-2А4" як компенсацію. На думку словацької влади, цього недостатньо для оборони країни.

Кругові постачання озброєнь з Німеччини

Наприкінці квітня німецький Бундестаг підтримав постачання важких озброєнь Україні переважною більшістю голосів, при цьому як з партій урядової коаліції, так і консервативної опозиції. У рішенні депутати закликають уряд "продовжити та за можливості прискорити постачання Україні необхідної їй техніки, при цьому розширивши передачу важких і складних систем озброєнь, наприклад, у рамках кругових поставок".

Про компенсацію важкої техніки радянського виробництва, з якою українські військові добре знайомі, Німеччина домовилися, зокрема, з Чехією. Постачання має розпочатись вже цього року. На першому етапі Чехія отримає 14 бойових танків "Леопард-2А4" та один танковий транспортер.

Обмін передбачений і з Польщею. Водночас у травні польський президент Анджей Дуда звинуватив Берлін у порушенні обіцянки.

Наприкінці травня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив про домовленість з Грецією: Афіни відправлять до України техніку радянського виробництва, а їм натомість нададуть німецькі бойові машини піхоти.