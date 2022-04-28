Німеччина готується до відключення російського газу
64-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини четверга, 28 квітня.
Канцлер ФРН Олаф Шольц
24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини четверга, 28 квітня (час київський).
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Німеччина готується до можливості того, що Росія припинить експорт газу, заявив у четвер канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час свого візиту до Токіо. "Слід готуватися до цього (до припинення постачання російського газу. - Ред.), як я вже сказав, ми почали це робити ще до того, як війна (Росії проти України. - Ред.) розпочалася, і ми знаємо, що потрібно робити", - цитує Шольца агентство Reuters.
Українські правоохоронні органи викрили десятьох російських військовослужбовців, причетних до катувань мирних жителів міста Бучі на Київщині. Як повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у четвер, усі військові РФ, яких вдалося викрити у цих звірствах, служать у 64-ій окремій мотострілецькій бригаді сухопутних військ ЗС РФ. У публікації на Facebook генпрокурорка опублікувала поіменний список цих військових, зазначивши, що усі вони є підозрюваними у справі про жорстоке поводження з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни.
"У досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв'язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били", - повідомила Венедіктова. За її словами, слідство володіє також доказами того, що ці військові грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і "трофейну" побутову техніку. Роль і участь кожного з них в цих злочинах встановлена слідчим шляхом, наразі перевіряється причетність цих осіб і до вбивств у Бучі, додала генпрокурорка.
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Журналісти - жертви війни РФ проти України
Журналісти - мішень
Від початку російського вторгнення 24 лютого під час виконання своїх службових обов'язків загинуло семеро репортерів, ще 11 дістали поранення, підраховує організація "Репортери без кордонів". Українські професійні організації заявляють, що журналісти стали мішенню для російської армії. На фото: відкриття 31 березня 2022 у Львові вуличної виставки, присвяченої постраждалим журналістам.
Журналісти - жертви війни РФ проти України
Євген Сакун
Оператор телеканалу LIVE першим загинув під час ракетного удару по столичній телевежі. Жертвами атаки 1 березня стали п'ятеро людей, тіло Сакуна вдалося впізнати лише за прескартою.
Журналісти - жертви війни РФ проти України
Брент Рено
Американський кореспондент, документаліст та продюсер Брент Рено загинув, знімаючи втечу біженців з Ірпеня. 13 березня автівку, якою він їхав у місто обстріляли російські солдати. Ще один американський журналіст, який їхав у цій машині, Хуан Арендондо, був поранений.
Журналісти - жертви війни РФ проти України
Олександра Кувшинова
24-річна київська журналістка Олександра Кувшинова співпрацювала зі знімальною групою Fox News, як місцева продюсерка. Втім американський канал не згадав її ім'я у повідомлені про атаку на своїх журналістів 14 березня. Лише після публікації прескарти журналістки та тиску професійної спільноти телеканал Fox визнав загиблу "локальною консультанткою".
Журналісти - жертви війни РФ проти України
П'єр Закжевскі
Тоді ж загинув і оператор Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевскі. Група знімала репортаж з селища Горенка на околицях Києва, де потрапила під артилерійський обстріл російської армії. Кореспондент Fox Бенджамін Холл під час атаки втратив ноги та зір на одне око. На фото: поховання Закжевскі в Дубліні
Журналісти - жертви війни РФ проти України
Оксана Бауліна
Кореспондентка російського опозиційного видання The Insider Оксана Бауліна загинула 23 березня під час повторного ракетного удару по торговельному центру на Виноградарі в Києві. Минулого року Бауліна емігрувала з РФ після визнання екстремістською організацією Фонду боротьби з корупцією, організації Олексія Навального, з якою вона раніше співпрацювала.
Журналісти - жертви війни РФ проти України
Макс Левін
Український фотокореспондент та документаліст Макс Левін зник 13 березня під Києвом. Його тіло знайшли лише 1 квітня. За інформацією української прокуратури, беззбройного журналіста свідомо застрелили російські військові під час наступу. В нього залишилось четверо дітей. На фото: Володимир Зеленський передає близьким Макса Левіна його посмертний орден "За мужність"
Журналісти - жертви війни РФ проти України
Мантас Кведаравічюс
Литовський документаліст Мантас Кведаравічюс у 2016 році зняв про війну на Донбасі фільм "Маріуполіс". 2 квітня 2022 він загинув під час спроби покинути Маріуполь. Подробиці смерті достеменно не відомі: Кведаравічюс чи то загинув від влучання ракети в авто, чи був затриманий і розстріляний російськими солдатами.
Журналісти - жертви війни РФ проти України
Дмитро Хилюк
Кореспондент українського інформагенства УНІАН Дмитро Хилюк зник 4 березня після того, як місто Димер Київської області захопили російські військові. За інформацією українських правоохоронців, журналіста викрали і незаконно утримували російські військові. Зв'язку із Хилюком досі немає.
Журналісти - жертви війни РФ проти України
Вікторія Рощина
Редакція Громадського втратила зв'язок із репортеркою Вікторією Рощиною 12 березня. Напередодні вона виїхала із Запоріжжя в Маріуполь, та на виїзді з Бердянська була затримана російськими військовими. Впродовж кількох днів журналістку допитували співробітники ФСБ та чеченські росгвардійці й лише 21 березня її відпустили з полону на підконтрольну Києву територію.
Журналісти - жертви війни РФ проти України
Олег Батурін
Каховського кореспондента видання "Новий день" Олега Батуріна 12 березня в рідному місті викрали військові РФ. Під незаконним арештом він провів 8 днів. Пізніше на Херсонщині російська адміністрація затримала головреда сайту "Нова Каховка Сіті" Олександра Гунька. Запорізька кореспондентка агентства УНІАН Ірина Дубченко провела під арештом у росіян майже два тижні.
Журналісти - жертви війни РФ проти України
Насильство проти журналістів продовжується
"Репортери без кордонів" нарахували вже 29 нападів на журналістів на війні в Україні. Український Інститут масової інформації зафіксував у березні 155 злочинів, які скоїла РФ проти представників медіа: убивства, обстріли та поранення, погрози, переслідування, викрадення журналістів, обстріли й захоплення телевеж та редакцій, хакерські атаки, відключення від ефіру та блокування доступу до сайтів.