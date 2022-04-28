Німеччина готується до відключення російського газу

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину 28 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини четверга, 28 квітня (час київський).

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Німеччина готується до можливості того, що Росія припинить експорт газу, заявив у четвер канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час свого візиту до Токіо. "Слід готуватися до цього (до припинення постачання російського газу. - Ред.), як я вже сказав, ми почали це робити ще до того, як війна (Росії проти України. - Ред.) розпочалася, і ми знаємо, що потрібно робити", - цитує Шольца агентство Reuters.

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Українські правоохоронні органи викрили десятьох російських військовослужбовців, причетних до катувань мирних жителів міста Бучі на Київщині. Як повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у четвер, усі військові РФ, яких вдалося викрити у цих звірствах, служать у 64-ій окремій мотострілецькій бригаді сухопутних військ ЗС РФ. У публікації на Facebook генпрокурорка опублікувала поіменний список цих військових, зазначивши, що усі вони є підозрюваними у справі про жорстоке поводження з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни.

"У досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв'язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били", - повідомила Венедіктова. За її словами, слідство володіє також доказами того, що ці військові грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і "трофейну" побутову техніку. Роль і участь кожного з них в цих злочинах встановлена слідчим шляхом, наразі перевіряється причетність цих осіб і до вбивств у Бучі, додала генпрокурорка.

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