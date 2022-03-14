Німеччина більше не інформуватиме про поставки зброї Україні

В уряді Німеччини заявили, що більше не надаватимуть даних про військову допомогу Україні. Про це у понеділок, 14 березня, повідомляє інформагенція AP з посиланням на заяву урядового речника Вольфґанґа Бюхнера (Wolfgang Büchner).

За його словами, "задля запобігання ризикам у галузі безпеки", ФРН більше не розголошуватиме інформацію ні про зброю, ні про шляхи постачань. Прессекретар міністерства оборони Арне Коллац (Arne Collatz) додав, що "метою російських агресорів є перерізання шляхів постачання Україні та ускладнення захисту", а тому ФРН не хоче "сприяти цьому".

Міністерство транспорту Німеччини окремо повідомило, що відомство відключило онлайн-камери на автомагістралях країни з міркувань безпеки. Подробиць цього рішення у відомстві не навели.

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Німецька зброя Україні

Разом з іншими країнами НАТО Німеччина активізувала постачання зброї в Україну, хоча тривалий час відмовлялася це робити. Після нападу Росії на Україну 24 лютого уряд Німеччини змінив свою позицію. Спочатку Берлін вирішив надати Києву 1000 одиниць протитанкових озброєнь і 500 переносних ракетно-зенітних комплексів Stinger із запасів Бундесверу. Першу партію передали Україні 28 лютого.

Водночас Німеччина також вирішила дозволити Нідерландам відправити в Україну 400 протитанкових гранатометів німецького виробництва, а Естонії - передати Києву гаубиці, які у минулому були на озброєнні в колишній НДР. Згодом міністерство економіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 ракет до зенітного ракетного комплексу (ЗРК) "Стріла".