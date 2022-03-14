 Німеччина більше не інформуватиме про поставки зброї Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2022

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Новини

Німеччина більше не інформуватиме про поставки зброї Україні

З міркувань безпеки уряд ФРН не розголошуватиме подробиці про військові постачання для України.

Український боєць з протитанковою зброєю біля Києва

Український боєць з протитанковою зброєю біля Києва

В уряді Німеччини заявили, що більше не надаватимуть даних про військову допомогу Україні. Про це у понеділок, 14 березня, повідомляє інформагенція AP з посиланням на заяву урядового речника Вольфґанґа Бюхнера (Wolfgang Büchner).

За його словами, "задля запобігання ризикам у галузі безпеки", ФРН більше не розголошуватиме інформацію ні про зброю, ні про шляхи постачань. Прессекретар міністерства оборони Арне Коллац (Arne Collatz) додав, що "метою російських агресорів є перерізання шляхів постачання Україні та ускладнення захисту", а тому ФРН не хоче "сприяти цьому".

Міністерство транспорту Німеччини окремо повідомило, що відомство відключило онлайн-камери на автомагістралях країни з міркувань безпеки. Подробиць цього рішення у відомстві не навели.

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Німецька зброя Україні 

Разом з іншими країнами НАТО Німеччина активізувала постачання зброї в Україну, хоча тривалий час відмовлялася це робити. Після нападу Росії на Україну 24 лютого уряд Німеччини змінив свою позицію. Спочатку Берлін вирішив надати Києву 1000 одиниць протитанкових озброєнь і 500 переносних ракетно-зенітних комплексів Stinger із запасів Бундесверу. Першу партію передали Україні 28 лютого.

Водночас Німеччина також вирішила дозволити Нідерландам відправити в Україну 400 протитанкових гранатометів німецького виробництва, а Естонії - передати Києву гаубиці, які у минулому були на озброєнні в колишній НДР. Згодом міністерство економіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 ракет до зенітного ракетного комплексу (ЗРК) "Стріла".

  • Ульм

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Наприкінці лютого - на початку березня з настанням темряви різні будівлі, споруди та архітектурні пам'ятки у Німеччині підсвічують у кольорах прапора України - на знак солідарності та підтримки. Тут ми зібрали деякі такі фотографії. На цьому знімку зображений Ульмський собор із 160-метровою дзвіницею - найвища церква у світі.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Бранденбурзькі ворота в Берліні - головний символ німецької столиці.

  • Трір

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Чорні ворота" - Порта Нігра в Трірі є найбільшою та найкраще збереженою міською античною брамою в світі.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Телевізійна вежа Europaturm у Франкфурті-на-Майні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон у Франкфурті-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Ельбська філармонія - новий архітектурний символ Гамбурга.

  • Штральзунд

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Стара ратуша в ганзейському місті Штральзунд - пам'ятник цегляної готики.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Берлінер ансамбль" або "Берлінський ансамбль" - один із найвідоміших театрів Німеччини, заснований Бертольдом Брехтом.

  • Мюнхен

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Пропілеї на Кенігсплац у Мюнхені. "Ворота площі" - копія входу до храму на Акрополі.

  • Кельн

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон RheinEnergieStadion в Кельні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Світлове рекламне табло на залізничному вокзалі Франкфурта-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Станція метро Hafencity-Universität у Гамбурзі.

    Автор: Максим Нелюбін


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