ФРН запустила подачу візових заяв в електронному вигляді

Тепер візи до Німеччини можна подавати онлайн у 28 категоріях та у всіх 167 візових центрах по всьому світу.

У середу, 1 січня, запущений міжнародний портал, який дасть змогу подавати цифрові заявки на отримання віз до Німеччини. Як повідомило міністерство закордонних справ ФРН, тепер візи до Німеччини можна подавати онлайн у 28 категоріях та у всіх 167 візових центрах по всьому світу.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) наголосила, що щороку ФРН не вистачає щонайменше 400 тисяч кваліфікованих працівників. Також країна "конкурує в усьому світі за стажерів та студентів".

"У ці часи ми не можемо дозволити собі утримувати найкращих людей від допомоги нашій країні довгими паперовими заявами та ще довшими термінами очікування. У ці часи, як одна з найбільших економік і сучасна імміграційна країна, ми потребуємо сучасної національної візової процедури - сучасної, цифрової та безпечної", - зазначила вона.

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Також, за словами Бербок, "цифрова візова процедура - це справжня адміністративна революція, яка зміцнює Німеччину як місце для ведення бізнесу і до якої вже давно закликають кваліфіковані підприємства та великі корпорації".

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