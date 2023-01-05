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Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок різко розкритикувала заяву ПутінаФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

ФРН закликала Путіна повністю вивести війська з України

Олександр Куницький | Сергій Гуща
53 хв. тому

У Берліні стримано відреагували на рішення Путіна щодо "різдвяного припинення вогню" в Україні. Це рішення не принесе українцям миру та безпеки, заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

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Уряд Німеччини стримано відреагував на розпорядження президента РФ Володимира Путіна ввести режим припинення вогню в Україні на різдвяні свята 6 та 7 січня. "Ми взяли до відома цю заяву", - повідомив у четвер, 5 січня, офіційний представник федерального уряду.

За його словами, будь-яке припинення військових дій рятує людські життя, проте зрештою РФ має повністю вивести війська з України і таким чином припинити війну будь-якої миті. "Саме до цього ми і закликаємо Росію", - додав він.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) своєю чергою різко розкритикувала заяву Путіна. "Так зване припинення вогню не принесе миру та безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією", - написала вона у Twitter. За словами Бербок, Путін, очевидно, має намір "продовжити війну після короткої перерви", і якби Путін хотів миру, він "повернув би своїх солдатів додому, і війна закінчилася б". Тому Німеччина "продовжуватиме підтримувати українців, щоб вони знову могли жити мирно та вільно", заявила міністерка.

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Байден: Путіну потрібно перевести дух

Президент США Джо Байден також прокоментував рішення Путіна оголосити "різдвяне" припинення вогню на всій лінії зіткнення.

"Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви. 25 грудня та на Новий рік… Я думаю, що він намагається перевести дух", - сказав він.

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Реакція в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що жодних перемовин про перемир’я чи припинення вогню Україна з Росією вести не буде. "Давайте будемо говорити практичною мовою: кому вони це перемир’я пропонують? Самі собі?", - сказав він в ефірі 24 каналу.

Данілов наголосив, що у цій ситуації є "доволі просте рішення" - Росія має покинути територію України. "Це наша земля. І ми на нашій землі робитимемо те, що вважаємо за необхідне. Прикриватися якимись християнськими святами - вони до чого?", - додав він. Окрім того, у публікації в Twitter він назвав оголошенння Росією "різдвяного" режиму припинення вогню "брехнею і лицемірством".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк теж наголосив, що РФ має залишити окуповані території, і "лише тоді у неї почнеться тимчасове перемир'я". "Лицемірство залиште собі…", - написав він у Twitter. Також Подоляк нагадав, що Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить РФ.

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