ФРН закликала Путіна повністю вивести війська з України
Олександр Куницький | Сергій Гуща
53 хв. тому
У Берліні стримано відреагували на рішення Путіна щодо "різдвяного припинення вогню" в Україні. Це рішення не принесе українцям миру та безпеки, заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок.
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Уряд Німеччини стримано відреагував на розпорядження президента РФ Володимира Путіна ввести режим припинення вогню в Україні на різдвяні свята 6 та 7 січня. "Ми взяли до відома цю заяву", - повідомив у четвер, 5 січня, офіційний представник федерального уряду.
За його словами, будь-яке припинення військових дій рятує людські життя, проте зрештою РФ має повністю вивести війська з України і таким чином припинити війну будь-якої миті. "Саме до цього ми і закликаємо Росію", - додав він.
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) своєю чергою різко розкритикувала заяву Путіна. "Так зване припинення вогню не принесе миру та безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією", - написала вона у Twitter. За словами Бербок, Путін, очевидно, має намір "продовжити війну після короткої перерви", і якби Путін хотів миру, він "повернув би своїх солдатів додому, і війна закінчилася б". Тому Німеччина "продовжуватиме підтримувати українців, щоб вони знову могли жити мирно та вільно", заявила міністерка.
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що жодних перемовин про перемир’я чи припинення вогню Україна з Росією вести не буде. "Давайте будемо говорити практичною мовою: кому вони це перемир’я пропонують? Самі собі?", - сказав він в ефірі 24 каналу.
Данілов наголосив, що у цій ситуації є "доволі просте рішення" - Росія має покинути територію України. "Це наша земля. І ми на нашій землі робитимемо те, що вважаємо за необхідне. Прикриватися якимись християнськими святами - вони до чого?", - додав він. Окрім того, у публікації в Twitter він назвав оголошенння Росією "різдвяного" режиму припинення вогню "брехнею і лицемірством".
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк теж наголосив, що РФ має залишити окуповані території, і "лише тоді у неї почнеться тимчасове перемир'я". "Лицемірство залиште собі…", - написав він у Twitter. Також Подоляк нагадав, що Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить РФ.
Штайнмаєр про німецьку зброю Україні, перемир'я, обстріли РФ