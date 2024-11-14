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ЕкономікаНімеччина

ФРН заборонила оператору СПГ-терміналів приймати газ із РФ

Валерій Сааков | Жан Рофе
14 листопада 2024 р.

Заборона на приймання скрапленого природного газу з Росії покликана захистити суспільні інтереси й діятиме "до подальшого повідомлення", цитує FT лист німецького міністерства економіки компанії Deutsche Energy Terminal.

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ЗПГ-термінал у німецькому Брунсбюттеле
СПГ-термінал у БрунсбюттелеФото: ABBfoto/picture alliance

Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини дало вказівку державному оператору терміналів скрапленого природного газу (СПГ) Deutsche Energy Terminal (DET) "не приймати жодних поставок" російської сировини.

Про це повідомило в четвер, 14 листопада, британське ділове видання Financial Times (FT) із посиланням на лист міністерства, датований 6 листопада.

Цей лист, за даними FT, був надісланий в DET, що управляє чотирма СПГ-терміналами в країні, після того, як компанія повідомила уряду про майбутнє відвантаження російського СПГ у місті Брунсбюттель у землі Шлезвіг-Гольштейн. 

Міністерство віддало DET розпорядження "відмовитися від постачань СПГ із Росії до подальшого повідомлення", обґрунтувавши цей захід захистом "найважливіших суспільних інтересів".

Воно вказало, що в разі прийому подібних вантажів "втрачається весь сенс" мети створення терміналів, яка полягає в забезпеченні "незалежності від російського газу" Німеччини та Європейського Союзу загалом.

Німеччина відмовилась від трубопровідного газу з Росії

Німеччина, раніше найбільший в світі покупець російського газу, припинила його прямий імпорт після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.

У відповідь на скорочення поставок газу трубопроводами уряд канцлера ФРН Олафа Шольца(Olaf Scholz) побудував кілька СПГ-терміналів для альтернативних поставок морським шляхом.

"Німеччина принципово не імпортує російський газ, і міністерству економіки теж зрозуміло, що це не має відбуватися через німецькі СПГ-термінали", - сказав представник міністерства агентству Reuters.

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