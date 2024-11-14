ФРН заборонила оператору СПГ-терміналів приймати газ із РФ

Заборона на приймання скрапленого природного газу з Росії покликана захистити суспільні інтереси й діятиме "до подальшого повідомлення", цитує FT лист німецького міністерства економіки компанії Deutsche Energy Terminal.

Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини дало вказівку державному оператору терміналів скрапленого природного газу (СПГ) Deutsche Energy Terminal (DET) "не приймати жодних поставок" російської сировини.

Про це повідомило в четвер, 14 листопада, британське ділове видання Financial Times (FT) із посиланням на лист міністерства, датований 6 листопада.

Цей лист, за даними FT, був надісланий в DET, що управляє чотирма СПГ-терміналами в країні, після того, як компанія повідомила уряду про майбутнє відвантаження російського СПГ у місті Брунсбюттель у землі Шлезвіг-Гольштейн.

Міністерство віддало DET розпорядження "відмовитися від постачань СПГ із Росії до подальшого повідомлення", обґрунтувавши цей захід захистом "найважливіших суспільних інтересів".

Воно вказало, що в разі прийому подібних вантажів "втрачається весь сенс" мети створення терміналів, яка полягає в забезпеченні "незалежності від російського газу" Німеччини та Європейського Союзу загалом.

Німеччина відмовилась від трубопровідного газу з Росії

Німеччина, раніше найбільший в світі покупець російського газу, припинила його прямий імпорт після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.

У відповідь на скорочення поставок газу трубопроводами уряд канцлера ФРН Олафа Шольца(Olaf Scholz) побудував кілька СПГ-терміналів для альтернативних поставок морським шляхом.

"Німеччина принципово не імпортує російський газ, і міністерству економіки теж зрозуміло, що це не має відбуватися через німецькі СПГ-термінали", - сказав представник міністерства агентству Reuters.