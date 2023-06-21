Німеччина заявила про призначення нового посла в Росії

Німеччина в середу, 21 червня, підтвердила, що призначить новим послом у Росії Александера Ламбсдорффа (Alexander Graf Lambsdorff), повідомляє агенція Reuters із посиланням на міністерство закордонних справ (МЗС) ФРН.

56-річний Ламбсдорфф - заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі. Як депутат він відповідає за зовнішню та безпекову політику, а також за питання європейської взаємодії й розвитку. Він був членом Європейського парламенту в 2004-2017 роках, а з 2014 року - також його віцеголовою з питань демократії та прав людини.

Очікується, що Ламбсдорфф розпочне роботу вже влітку. На цій посаді він замінить Геза Андреаса фон Гайра (Géza Andreas von Geyr), який очолював німецьку дипломатичну місію в РФ з 2019 року, а тепер працюватиме в Брюсселі.

У Москві офіційно не повідомляли про надання згоди на призначення Ламбсдорффа.

Ламбсдорфф: Путін - продукт радянської бюрократії

Ламбсдорфф у березні говорив, що нинішня система влади в Росії йому сильно нагадує часи до 1905 або 1917 року, а саме - "панування усіма визнаного носія влади - автократа, який здійснює самодержавство, що на тлі російської історії також є традиційним". Він зазначав, що президент РФ Володимир Путін - продукт радянської бюрократії, радянської системи, і продовжує традиції зовнішньої політики СРСР.

Ламбсдорфф також висловлював жаль, що впродовж багатьох років у Німеччині не надавали особливого значення безпековій політиці, а змінилося це лише внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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Один із найдосвідченіших дипломатів Німеччини

Ламбсдорфф вважається одним із найдосвідченіших дипломатів Німеччини. Свою дипломатичну кар'єру він розпочав у 1995 році. Працював у МЗС на різних посадах у 1997-2004 роках, зокрема був референтом по Росії.

Ламбсдорффа спочатку розглядали на посаду посла в США, однак через війну в Україні Берлін вирішив відправити досвідченого політика в РФ.

Значна частина працівників німецького посольства покинула Росію на тлі війни в Україні та зростання напруженості у відносинах із російською владою.