  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СпортНімеччина

Німеччина вперше стала чемпіоном світу з баскетболу

Валерій Сааков | Ольга Лебедєва
10 вересня 2023 р.

Збірна Німеччини вперше в історії стала чемпіоном світу з баскетболу, здобувши у фіналі світової першості в Манілі перемогу над сербською збірною з рахунком 83:77 (47:47).

https://p.dw.com/p/4WAaP
Німецькі баскетболісти під час фінального матчу ЧС на Філіппінах
Німецькі баскетболісти під час фінального матчу ЧС на ФіліппінахФото: Eloisa Lopez/REUTERS

Збірна Німеччини вперше в історії стала чемпіоном світу з баскетболу. У неділю, 10 вересня, німецька команда у фіналі світової першості в Манілі здобула перемогу над збірною Сербії з рахунком 83:77 (47:47).

Читайте також: Смерть Кобі Браянта: разом з легендою НБА розбилися його донька і ще сім осіб

Перемога німецької збірної на чолі з капітаном Деннісом Шрьодером (Dennis Schröder) і тренером Ґордоном Гербертом (Gordon Herbert) стала однією із найбільших несподіванок в історії німецького спорту, такого успіху не досягало навіть покоління легендарного німецького баскетболіста, зірки НБА Дірка Новіцкі (Dirk Nowitzki). На шляху до фіналу німці, зокрема, виграли поєдинки проти Латвії у чвертьфіналі та США у півфіналі.

Перше золото на міжнародному турнірі після ЧЄ 1993 року

Найрезультативнішими гравцями серед німців у фіналі стали розігруючий захисник і капітан бундестім Денніс Шрьодер, який записав до свого активу 28 очок, а також легкий форвард Франц Ваґнер (Franz Wagner), на рахунку якого 19 очок. У сербів найуспішніше зіграв атакувальний захисник Алекса Аврамович, який набрав 21 очко.

Читайте також: Американську баскетболістку Ґрайнер обміняли на торговця зброєю з РФ Бута

Золото ЧС у Манілі стало другим міжнародним титулом німецьких баскетболістів після перемоги на Чемпіонаті Європи 1993 року, який вони виграли під керівництвом нинішнього головного тренера збірної Сербії Светислава Пешича.

Читайте також: Німеччина прийматиме Євробаскет-2021

Спорт відреагував жорсткими санкціями проти Росії

 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

"Вибори" під дулами автоматів на окупованій Херсонщині - таке фото оприлюднила російська пропагандистська агенція "Тасс"

Рада Європи: "Вибори" РФ на окупованих територіях нікчемні

Політика10 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Після атаки безпілотників на порт Ізмаїла, 7 вересня 2023 року

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Політика8 вересня 2023 р.
external

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

Суспільство8 вересня 2023 р.05:17 хв.
Лавров і Путін, 2018 рік

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Політика8 вересня 2023 р.
Nachtzug zwischen Przemysl und Kiew

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Суспільство8 вересня 2023 р.
external

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Конфлікти8 вересня 2023 р.02:30 хв.
external

Як українські біженці у Молдові живуть у кінотеатрі

Як українські біженці у Молдові живуть у кінотеатрі

Суспільство8 вересня 2023 р.06:02 хв.
На головну сторінку