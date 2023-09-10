Німеччина вперше стала чемпіоном світу з баскетболу

Збірна Німеччини вперше в історії стала чемпіоном світу з баскетболу, здобувши у фіналі світової першості в Манілі перемогу над сербською збірною з рахунком 83:77 (47:47).

Збірна Німеччини вперше в історії стала чемпіоном світу з баскетболу. У неділю, 10 вересня, німецька команда у фіналі світової першості в Манілі здобула перемогу над збірною Сербії з рахунком 83:77 (47:47).

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Перемога німецької збірної на чолі з капітаном Деннісом Шрьодером (Dennis Schröder) і тренером Ґордоном Гербертом (Gordon Herbert) стала однією із найбільших несподіванок в історії німецького спорту, такого успіху не досягало навіть покоління легендарного німецького баскетболіста, зірки НБА Дірка Новіцкі (Dirk Nowitzki). На шляху до фіналу німці, зокрема, виграли поєдинки проти Латвії у чвертьфіналі та США у півфіналі.

Перше золото на міжнародному турнірі після ЧЄ 1993 року

Найрезультативнішими гравцями серед німців у фіналі стали розігруючий захисник і капітан бундестім Денніс Шрьодер, який записав до свого активу 28 очок, а також легкий форвард Франц Ваґнер (Franz Wagner), на рахунку якого 19 очок. У сербів найуспішніше зіграв атакувальний захисник Алекса Аврамович, який набрав 21 очко.

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Золото ЧС у Манілі стало другим міжнародним титулом німецьких баскетболістів після перемоги на Чемпіонаті Європи 1993 року, який вони виграли під керівництвом нинішнього головного тренера збірної Сербії Светислава Пешича.

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