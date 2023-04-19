Німеччина відклала капремонт резиденції посла у Москві

На тлі війни в Україні Берлін відклав реалізацію проєкту капітального ремонту садиби посла в Москві. Контракт на його проведення вартістю 15,6 мільйона євро підписали в 2016 році.

На тлі війни Росії проти України влада Німеччини призупинила багатомільйонний будівельний проєкт у Москві. Міністерство закордонних справ (МЗС) країни відклало капітальний ремонт резиденції німецького посла, повідомляє в середу, 19 квітня, німецький портал T-online.

"Будівельні роботи з капітального ремонту резиденції в Москві припинені через російську війну проти України поки що до кінця липня 2023 року", - повідомили в МЗС Німеччини у відповідь на запит видання.

Там додали, що "в належний час" вивчать можливість відновлення ремонту, на який планувалося витратити 15,6 мільйона євро. Серед іншого, передбачалося створення безбар'єрного середовища, модернізація протипожежного захисту та технічного оснащення будівлі, а також благоустрій саду. Контракт на проведення ремонту був підписаний у 2016 році з архітектурним бюро Krekeler Generalplaner.

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Резиденція знаходиться в маєтку 1910 року, який є пам'яткою архітектури. Він слугує резиденцією німецького посла з 1956 року. В 2006 році уряд Німеччини підписав договір з РФ про оренду будівлі до 2105 року.

Значна частина працівників німецького посольства покинула Росію на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну. З 2019 року дипломатичну місію в РФ очолює Ґеза Андреас фон Ґайр (Géza Andreas von Geyr). Цього літа його термін на цій посаді завершується. За інформацією німецьких ЗМІ, новим послом у Москві стане Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff).