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Нобелівська медаль
Нобелівська медальФото: Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance
СуспільствоЄвропа

ФРН та ЄС вітають присудження премії миру правозахисникам

Віталій Кропман | Олександр Куницький
11 хв. тому

Своїм рішенням Нобелівський комітет наголосив на значенні боротьби за свободу, вважають в уряді Німеччини. У Бундестазі закликали посилити підтримку "Меморіалу".

https://www.dw.com/uk/nimeccina-ta-es-vitaut-prisudzenna-premii-miru-pravozahisnikam/a-63372536

Уряд Німеччини привітав рішення Нобелівського комітету присудити премію миру українським, російським та білоруським правозахисникам. Нобелівський комітет таким чином наголосив на значенні боротьби за свободу, заявив у п'ятницю, 7 жовтня, заступник офіційного представника уряду ФРН Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner).

За його словами, російський "Меморіал", український Центр громадянських свобод та засновник білоруського правозахисного центру "Вясна" Олесь Біляцький зробили видатний внесок у розвиток демократії, прав людини та громадянських свобод. "Вони виступають проти гноблення та придушення мирних сил громадянського суспільства, яке ми бачимо, зокрема, у Росії та Білорусі", - зазначив Бюхнер.

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Мужність лауреатів привітала і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Ця премія "присуджена всім тим, хто бореться за свої права та свободу з величезною мужністю та великим ризиком. Проти несправедливості нібито сильнішого", - написала вона у Twitter.

Своєю чергою, зовнішньополітичний експерт опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Юрґен Гардт (Jürgen Hardt) закликав офіційний Берлін посилити підтримку ліквідованого у Росії "Меморіалу". "Федеральний уряд має ще краще підтримувати цих мужніх людей і для цього нарешті відновити у федеральному міністерстві закордонних справ посаду координатора щодо Росії як контактну особу для російського та білоруського громадянського суспільства", - цитує політика агентство dpa.

Лауреатів привітали голова Єврокомісії та Amnesty International

Глава Єврокомісії ЄС Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) також віддала належне мужності лауреатів Нобелівської премії миру. "Нобелівський комітет визнав надзвичайну мужність цих чоловіків та жінок, які протистоять автократії", - написала вона у Twitter. "Вони ілюструють справжню силу громадянського суспільства у боротьбі за демократію", - наголосила вона у кулуарах неформального саміту ЄС у Празі.

Також лауреатів Нобелівської премії миру привітала міжнародна правозахисна організація Amnesty International. "Ми довгі роки співпрацюємо з багатьма з них і знаємо, на який ризик вони наражають себе особисто і на що вони готові йти заради захисту прав людини", - наголошується в заяві AI, поширеній 7 жовтня.

 

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