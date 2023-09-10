  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаНімеччина

Німеччина пропонує розмістити у себе штаб НАТО на Балтиці

Анастасія Шепелева | Олександра Іванова
10 вересня 2023 р.

Берлін пропонує НАТО перебрати на себе координацію ВМС в регіоні Балтійського моря. За словами віцеадмірала ФРН, відповідні фахівці базуються в німецькому порту Росток.

https://p.dw.com/p/4WA2T
Німецький корвет Erfurt
Німецький корвет ErfurtФото: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

Німеччина запропонувала Північноатлантичному альянсу (НАТО) керувати військово-морськими силами Альянсу з регіонального морського штабу на Балтійському морі, заявив у неділю, 10 вересня, інспектор ВМС ФРН, віцеадмірал Ян Крістіан Каак (Jan Christian Kaack).

Запропонований Берліном для цих завдань штаб наразі використовується для керівництва морськими навчаннями НАТО "Північне узбережжя", які почалися 9 вересня біля берегів Латвії та Естонії, наголосив німецький віцеадмірал.

"Наразі є лист від генерального інспектора до заступника верховного головнокомандувача НАТО в Європі, в якому ми чітко даємо зрозуміти, що ми можемо запропонувати можливості для створення регіонального штабу для Балтійського моря", - сказав Каак в інтерв'ю агентству dpa.

ФРН має фахівців для виконання завдання

"Балтійське море - настільки складна водойма з такими вузькими проходами, такою кількістю прибережних держав, що вже в мирний час тут необхідно все досконало вивчити й узгодити, хто чим займається", - пояснив віцеадмірал. У мирний час це і є одним із головних завдань такого штабу, підкреслив він.

За словами головкому ВМС ФРН, зараз потрібно перейти з умов мирного часу до управління більшими військово-морськими з'єднаннями в Балтійському морі. Фахівці військово-морських сил, здатні впоратися з таким завданням, дислоковані в місті Росток.

Навчання "Північне узбережжя" триватимуть два тижні. У них беруть участь понад три тисячі військовослужбовців із 14 країн, зокрема держав НАТО, що мають вихід до Балтійського моря, а також Італії, Франції, Канади та США.

НАТО посилило свої сили на східному фланзі Альянсу і в Балтійському регіоні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Балтійське море є важливим каналом для товарів, енергії і телекомунікацій для кількох членів НАТО. Росія утримує порт на морі в анклаві Калінінград, нагадує dpa.

Як Польща зменшує залежність від Росії

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністр оборони Румунії Тілвар (другий ліворуч) відвідує райони в дельті Дунаю поблизу українського кордону

Бухарест викликав повіреного РФ через уламки дрону

Політика10 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Після атаки безпілотників на порт Ізмаїла, 7 вересня 2023 року

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Політика8 вересня 2023 р.
external

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

Суспільство8 вересня 2023 р.05:17 хв.
Лавров і Путін, 2018 рік

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Політика8 вересня 2023 р.
Виборчі кабінки у Донецьку ставлять просто у дворах

Пропагандистське шоу "Вибори" і його учасники

Пропагандистське шоу "Вибори" і його учасники

Політика8 вересня 2023 р.
Nachtzug zwischen Przemysl und Kiew

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Суспільство8 вересня 2023 р.
external

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Конфлікти8 вересня 2023 р.02:30 хв.
На головну сторінку