  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніУкраїнські біженці в Німеччині
СуспільствоУкраїна

ФРН прийме на лікування 8 дітей після атаки на "Охматдит"

Ольга Журавльова
19 липня 2024 р.

Вісім важкохворих дітей із зруйнованої російським ракетним ударом київської лікарні "Охматдит" евакуюють на лікування у німецькі клініки.

https://p.dw.com/p/4iUiv
Результати російської атаки на Київ, "Охматдит" 12 липня 2024
Зруйновані корпуси "Охматдиту"Фото: Anastasiia Shepeleva/DW

Німеччина прийме вісьмох важкохворих дітей із київської  дитячої лікарні "Охматдит", яка зазнала серйозних руйнувань через російську атаку. Ці пацієнти будуть лікуватися в німецьких клініках, повідомили в уряді ФРН, передає dpa.

Вік дітей - від кількох місяців до 15 років, більшість з них - онкохворі. Їх супроводжуватимуть десять родичів.

Міністерка внутрішніх справ  ФРН  Ненсі Фезер  (Nancy Faeser) заявила, що ракетний обстріл клініки в Києві, найбільшої педіатричної установи України, ще раз продемонстрував "немислиму нелюдськість", з якою президент Росії Володимир Путін веде свою агресивну війну проти України.

Тим часом міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) заявив, що діти не повинні ставати жертвами війни, додавши: "Ми подбаємо про них у спеціалізованих німецьких клініках".

За даними уряду Німеччини, з березня 2022 року до лікарень Німеччини було доставлено майже 1150 військових і цивільних з України. Багато з них втратили кінцівки або отримали вогнепальні та вибухові поранення.

Читайте також: "Летіли скло, плитка, двері...": історії маленьких пацієнтів "Охматдиту"

8 липня у Києві російська ракета вдарила по дитячій лікарні "Охматдиту" - загинули двоє дорослих, зокрема лікарка, 32 були поранені, включно з вісьмома дітьми. У лікарні вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус кардіологічного центру.

Того ж дня російські удари понівечили ще одну клініку, житловий будинок і офісний центр у столиці, внаслідок чого загинули понад 30 людей, поранення отримали більше сотні. 

Дівчинка, яка вижила в "Охматдиті"

Удар по "Охматдиту": де тепер лікують пацієнтів

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Руйнування дитячої лікарні "Охматдит" у Києві внаслідок ракетного удару Росії 8 липня 2024

Німеччина спрямує 10 мільйонів євро на відновлення "Охматдиту"

Німеччина спрямує 10 мільйонів євро на відновлення "Охматдиту"

Руйнування дитячої лікарні показує, "наскільки безжально і нелюдяно Росія веде цю агресивну війну", заявила міністерка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Свенья Шульце.
Конфлікти17 липня 2024 р.
Дитяча лікарня "Охматдит", пошкоджена ракетним ударом РФ 8 липня 2024 року

"Охматдит" зможе повністю відновити роботу не раніше 2025 - директор

"Охматдит" зможе повністю відновити роботу не раніше 2025 - директор

Після російського ракетного удару спеціалізована дитяча лікарня "Охматдит" у Києві зможе повністю відновити свої потужності не раніше ніж за пів року, заявив гендиректор клініки.
Конфлікти16 липня 2024 р.
Руйнування після влучання російської ракети в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня 2024

Російський удар по "Охматдиту" засудило МАГАТЕ

Російський удар по "Охматдиту" засудило МАГАТЕ

У дитячій лікарні "Охматдит" працює фінансоване Міжнародним агентством з атомної енергії відділення променевої терапії.
Конфлікти12 липня 2024 р.
Більше публікацій