ФРН прийме на лікування 8 дітей після атаки на "Охматдит"

Вісім важкохворих дітей із зруйнованої російським ракетним ударом київської лікарні "Охматдит" евакуюють на лікування у німецькі клініки.

Німеччина прийме вісьмох важкохворих дітей із київської дитячої лікарні "Охматдит", яка зазнала серйозних руйнувань через російську атаку. Ці пацієнти будуть лікуватися в німецьких клініках, повідомили в уряді ФРН, передає dpa.

Вік дітей - від кількох місяців до 15 років, більшість з них - онкохворі. Їх супроводжуватимуть десять родичів.

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила, що ракетний обстріл клініки в Києві, найбільшої педіатричної установи України, ще раз продемонстрував "немислиму нелюдськість", з якою президент Росії Володимир Путін веде свою агресивну війну проти України.

Тим часом міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) заявив, що діти не повинні ставати жертвами війни, додавши: "Ми подбаємо про них у спеціалізованих німецьких клініках".

За даними уряду Німеччини, з березня 2022 року до лікарень Німеччини було доставлено майже 1150 військових і цивільних з України. Багато з них втратили кінцівки або отримали вогнепальні та вибухові поранення.

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8 липня у Києві російська ракета вдарила по дитячій лікарні "Охматдиту" - загинули двоє дорослих, зокрема лікарка, 32 були поранені, включно з вісьмома дітьми. У лікарні вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус кардіологічного центру.

Того ж дня російські удари понівечили ще одну клініку, житловий будинок і офісний центр у столиці, внаслідок чого загинули понад 30 людей, поранення отримали більше сотні.

Дівчинка, яка вижила в "Охматдиті" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video