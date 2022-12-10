Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО Skynex

Кошти на придбання двох систем ППО Skynex виділять з бюджету ФРН. Утім, ці системи надійдуть в України не раніше 2024 року. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 10 грудня.

++07.55++

Збройні сили України за добу відбили атаки російських агресорів у районах 13 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині", - йдеться в суботньому ранковому зведенні Генштабу.

++07.45++

Офіційна представниця адміністрації США вперше спростувала чутки про те, що її країна cтримує Німеччину від поставок в Україну сучасних танків. Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила у Берліні, що США не мають заперечень щодо поставок в Україну німецьких танків Leopard 2 і зенітно-ракетних комплексів ППО та ПРО Patriot, які наполегливо просить Київ.

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"Наша позиція в обох випадках незмінна: що робити Німеччині, вирішувати самій Німеччині", - заявила Шерман, яку цитує агентство dpa. Вона також додала, що Берлін, на її думку, ухвалить "доречне та правильне для самої Німеччини рішення". Слова представниці США означають, що зобов'язань перед союзниками не постачати Україні Leopard 2 Німеччина не має. Однак Берлін може керуватися у цьому рішенні іншими причинами.

++07.33++

Україна почала отримувати енергетичне обладнання від міжнародних партнерів у рамках ініціативи "Генератори надії". "Міста Бельгії передали Україні першу партію генераторів. З Франції надійшло 100 генераторів. Норвегія забезпечує зараз генераторами українських прикордонників. Учора під час зустрічі з делегацією міністрів уряду Словаччини домовилися про постачання близько 300 генерувальних засобів", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. За його словами, наразі з Японією узгоджується пакет допомоги, до якого увійде обладнання, необхідне для відновлення енергосистеми, "японські партнери передадуть Україні понад 240 генераторів".

++07.26++

Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО типу Skynex. Про це повідомляє видання Handelsblatt , посилаючись на інформовані джерела в Берліні. За даними видання, Німеччина поставить дві такі системи загальною вартістю 182 мільйони євро, причому заплатить за них зі свого бюджету. Однак постачання систем варто очікувати не раніше 2024 року.

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Skynex забезпечує захист від повітряної загрози різних типів - від ракет і дронів до авіації та вертольотів - і є однією з останніх розробок концерну Rheinmetall. Нині Київ потребує посилення ППО з огляду на стратегію Росії з дистанційного руйнування української критичної інфраструктури ударами ракет і дронів.

