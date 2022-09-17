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САУ Panzerhaubitze 2000Фото: Philipp Schulze/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Німеччина погодила продаж Україні 18 гаубиць RCH-155

Сергій Ромашенко | Роман Губа
1 год. тому

Україна отримає 18 гаубиць RCH-155 загальною вартістю у 216 мільйонів євро, повідомила Welt am Sonntag. За даними виробника, перші з них зможуть передати через 30 місяців після замовлення.

https://www.dw.com/uk/nimeccina-pogodila-prodaz-ukraini-18-gaubic-rch155/a-63160470

Уряд ФРН після тривалих вагань задовольнив прохання України щодо постачання 18 новітніх самохідних артилерійських систем. Київ звернувся до Берліна з цим проханням ще в липні, повідомив у суботу, 17 вересня, тижневик Welt am Sonntagз посиланням на документи, які є в його розпорядженні.

Видання уточнює, що йдеться про 18 гаубиць RCH-155 загальною вартістю 216 мільйонів євро, які Київ планував замовити у оборонного концерну Krauss-Maffei-Wegmann (KMW). Це випливає з листа міністра оборони України Олексія Резнікова німецькій колезі Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). 

Резніков направив це звернення ще 14 липня. Згідно з даними джерел в уряді, запит України про додаткові гаубиці RCH-155 неодноразово обговорювали в уряді ФРН, але жодного рішення не ухвалювали. Лише зараз надійшла офіційна позитивна відповідь.

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Мельник: Вагомий внесок Німеччини

За даними концерну Krauss-Maffei-Wegmann, який забезпечує не тільки виробництво, а й навчання, перші екземпляри RCH-155 можуть бути готові до передачі Україні не раніше, ніж за 30 місяців після замовлення. За інформацією української сторони, KMW хотів розпочати виробництво лише після отримання від уряду ФРН чіткого сигналу про згоду на експорт цих озброєнь в Україну.

RCH-155 - це фактично 155-мм гармата від німецької САУ PzH 2000, встановлена на шасі восьмиколісної бронемашини Boxer. RCH-155 застосовує ті ж снаряди, що і Panzerhaubitze 2000, десять яких Німеччина вже надала Києву. Максимальна дальність установки RCH 155 - понад 54 кілометри, заявляє виробник. За одну хвилину вона здатна здійснити до дев'яти пострілів.

Посол України ФРН Андрій Мельник назвав рішення уряду ФРН вагомим внеском, що різко посилить боєздатність української армії. "Я сподіваюся, що федеральний уряд буде й надалі послідовно йти цим шляхом", - сказав дипломат, нагадавши, що KMW висловив готовність поставити Україні загалом 100 гаубиць RCH-155.

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