Німеччина перевиконає норму НАТО за витратами на оборону

Німеччина цього року виділить на оборонні потреби рекордні 90,6 мільярда євро й тим самим впевнено виконає цільовий показник НАТО щодо оборонних витрат у щонайменше два відсотки від обсягу ВВП. Асигнована Німеччиною сума становитиме 2,12 відсотка ВВП, випливає з оприлюдненого у вівторок, 18 червня, прогнозу НАТО.

На тлі війни Росії проти України Німеччина поточного року вперше виконає встановлену в 2014 році норму НАТО щодо витрат на військові потреби на рівні двох відсотків ВВП. Загалом встановлену квоту мають виконати 23 із 32 країн Альянсу, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

"Союзники по НАТО цього року збільшують витрати на оборону на 18 відсотків. Це найбільше підвищення за багато десятиліть", - повідомив він президенту США Джо Байдену в Білому домі ввечері 17 червня. Столтенберг перебуває у Вашингтоні для підготовки ювілейного саміту до 75-річчя від дня створення Альянсу. Зустріч відбудеться у США в липні.

За останніми оцінками, 32 країни НАТО витратять на оборону в 2024 році загалом близько 1,5 трильйона доларів США. Без урахування інфляції і коливань валютних курсів це відповідатиме загальному зростанню на 10,9 відсотка порівняно з попереднім роком. Лише для членів Альянсу в Європі і Канади ці витрати зростуть на 17,9 відсотка.

Напередодні генсек НАТО заявив, що оборонні витрати та війна Росії проти України будуть головними темами на саміті НАТО.