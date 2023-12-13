Німеччина передасть ЗСУ другий Patriot до кінця року - Шольц

Україна отримає від Німеччини другий ЗРК Patriot до кінця року, заявив канцлер Олаф Шольц.

Німеччина передасть Україні другий зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot до кінця поточного року, повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у парламенті в середу, 13 грудня.

Він заявив, що здатність України захищатися від російських дронів і ракет покращилася, а цього року в Україні запрацює другий комплекс протиповітряної оборони (ППО) Patriot, пише німецька агенція dpa. Цей комплекс Німеччина пообіцяла Україні в жовтні в рамках так званого "зимового пакету".

Крім того, за словами Шольца, Україна отримає бронетехніку, боєприпаси та зимовий захисний одяг для збройних сил (ЗСУ), а також електрогенератори для подолання дефіциту електроенергії. "Все це є вкрай необхідним. Тому що Росія зараз повністю поставила свою економіку на службу цій війні. Російське виробництво зброї працює на повну потужність", - зауважив німецький канцлер.

При цьому Шольц попередив про наслідки зниження підтримки України. "Путін, як і раніше, сповнений рішучості поставити Україну на коліна військовим шляхом", - сказав він, додавши, що російський президент робить ставку на те, що міжнародна підтримка України зменшиться.

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Тим часом канал German Aid to Ukraine, який відстежує німецьку допомогу Україні, стверджує, що друга система Patriot уже прибула з ФРН до України.

Нагадаємо, 1 грудня Німеччина повідомила, що завершила підготовку другої групи українських військових для роботи з Patriot. Курс підготовки 70 солдатів і офіцерів тривав понад шість тижнів.

Нині ЗРК Patriot вважається одним із найсучасніших комплексів ППО в світі. Як показала практика його бойового застосування в Україні, комплекс спроможний успішно вражати літаки, гелікоптери, безпілотники, а також крилаті, балістичні й аеробалістичні ракети, зокрема російські Х-47 "Кинджал", котрі російська пропаганда називала "невразливими".