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КонфліктиНімеччина

Німеччина передала Україні ще вісім танків Leopard

Олег Соколенко | Дмитро Шварц
29 липня 2024 р.

ФРН розширила перелік військової допомоги Україні. Німеччина поставила Києву, крім іншого, ще вісім танків Leopard у рамках спільного проєкту з Данією, снаряди до зеніток Gepard, дрони і радіолокаційні станції.

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Українські військовослужбовці з танком Leopard 1 A5
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Уряд Німеччини у понеділок, 29 липня, оновив список озброєнь, що поставляються Україні. У рамках спільного проєкту з Данією Києву було передано ще вісім танків Leopard 1A5 і запчастини до них.

Крім того, Збройні сили України (ЗСУ) отримали від Німеччини ще 21 тисячу снарядів до німецьких самохідних зенітних установок Gepard, 10 надводних дронів, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2, 10 радіолокаційних станцій, польовий госпіталь і шоломи для військовослужбовців.

Попереднього разу перелік військової допомоги ФРН Україні оновлювався 8 липня. Тоді до нього увійшли третій поставлений Німеччиною зенітно-ракетний комплекс Patriot, 9 тисяч снарядів до СЗУ Gepard і 55 тисяч артснарядів калібру 155 мм.

На військову допомогу Україні потрібні додаткові кошти

У травні міністерство оборони Німеччини, за даними газети Bild am Sonntag, запросило додаткові 3,8 мільярда євро на військову допомогу Україні. Виділені урядом на 2024 рік 7,1 мільярда євро до цього моменту були вже практично повністю розплановані. На закупівлю нових партій зброї, боєприпасів та іншого військового спорядження для Києва, за цими даними, залишилося всього 300 мільйонів євро.

До проекту бюджету на 2025 рік уряд ФРН заклав на допомогу Києву 4 мільярди євро, про що повідомило агентство Reuters. Берлін розраховує, що Київ почне отримувати прибуток від заморожених на Заході активів РФ. До того ж Велика сімка має намір виділити Україні кредит у 50 мільярдів доларів під заставу тих самих активів.

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