Німеччина передала Україні ще дві САУ Gepard (онлайн)

Також Україна отримає від ФРН ще дві машини для патрулювання кордону та шість мобільних антенних систем. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 8 березня.

++20:20++

Західні союзники застерегли від передчасних висновків щодо відповідального за підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". "Поки тривають розслідування, ми не можемо зробити остаточних висновків", - заявив Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі.

За його словами, нині розслідування ще тривають у Швеції, Данії та Німеччині, і тому звинувачувати когось у підриві зараз - це спекуляція, пише Reuters. "Я не боюся правди. Будь-якої правди. Але ми говоримо про... спекуляції", - наголосив він.

++19:45++

Німеччина передала Україні ще дві самохідні зенітні установки Gepard, йдеться в оновленому переліку на сайті німецького уряду. Всього ФРН передала Україні 34 таких САУ.



Також Україна отримає ще дві машини для патрулювання кордону та шість мобільних антенних систем.

++19:05++

Продовження "зернової угоди" є надзвичайно важливим, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Він наголосив, що "зернова угода" забезпечила експорт 23 мільйонів тонн зерна з українських портів. "Завдяки цьому вдалося знизити продовольчі ціни у світі і забезпечити підтримку країнам, що розвиваються. Крім того, Індекс продовольчих цін FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН - Ред.) знизився майже на 20 відсотків", - сказав він.

++18:40++

Вечірнє зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ і далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Протягом доби російські сили завдали 22 авіаційних ударів, а також здійснили 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню території України.

За даними генштабу ЗСУ, в Кремінній на Луганщині фіксується збільшення випадків, коли місцевих жителів виселяють з їхніх будинків, аби розмістити там новоприбулих військових РФ. Окрім того, у генштабі повідомляють про різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу серед мобілізованих до збройних сил РФ. "Основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду. Це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а "тиловики" не згодні йти на смерть", - йдеться у повідомленні генштабу ЗСУ.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження військових РФ та одного удару по позиції їхнього зенітно-ракетного комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт військових РФ, повідомили у генштабі ЗСУ.

++18:10++

Посли ЄС схвалили виділення додаткових двох мільярдів євро Європейському фонду миру, повідомляється на сторінці у Twitter шведського головування у Раді ЄС. "Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", - йдеться у повідомленні.

Цей фонд був створений у березні 2021 року для фінансування заходів спільної зовнішньої та безпекової політики, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями, з метою запобігання конфліктам та збереження миру. Через нього Брюссель профінансував вже кілька траншів військової допомоги Україні.

++17:20++

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що запропонував країнам блоку виділити один мільярд євро на спільні закупівлі боєприпасів для України та поповнення власних запасів.

"Я пропоную мобілізувати ще один мільярд євро", - сказав він журналістам після зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі, цитує Reuters.

++17:10++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів перемовини з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем. "Працюємо над завершенням повної синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E, аби збільшити наші імпортно-експортні можливості електроенергії. Також розраховуємо цьогоріч приєднатися до Стратегії ЄС у сфері сировини до 2030 року", - повідомляється у Telegram Шмигаля.

Також політики обговорили впровадження санкцій проти російської корпорації з атомної енергії "Росатом". "Критично важливо зменшувати залежність європейських країн від російського ядерного палива та позбавити РФ надприбутків в атомній галузі", - наголосив Шмигаль.

++16:14++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що місто Бахмут на Донеччині може перейти під контроль сил Росії найближчими днями. Про це він заявив в кулуарах зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі.

"Ми бачимо, що Росія перекидає більше військ, більше сил, і те, чого Росії не вистачає в якості, вони намагаються компенсувати кількістю, - цитує Столтенберга агенція AFP. - Вони зазнали великих втрат, але водночас ми не можемо виключати, що Бахмут може в результаті "впасти" найближчими днями".

Водночас генсек НАТО наголосив, що такий розвиток подій не обов'язково означатиме "переломний момент" у війні, а "лише підкреслює той факт, що не треба недооцінювати Росію".

++15:50++

Президент України Володимир Зеленський та генсек ООН Антоніу Гутерріш під час зустрічі у Києві обговорили продовження дії так званої "зернової угоди", спрямованої на постачання продовольства на світові ринки. Зокрема, йшлося про пролонгацію ініціативи, а також про те, як її можна розширити, йдеться у заяві Зеленського у Telegram.

++15:25++

Петиція щодо скорочення тривалості комендантської години у Києві набрала необхідну кількість голосів, далі її має розглянути міська влада, повідомляється на сайті Київської міської ради.

Автор петиції закликає запровадити комендантську годину з 00:00 до 5:00. Наразі вона триває з 23:00 до 05:00. Свою ініціативу він пояснив тим, що через діючу наразі комендантську годину "більшість найманих працівників не має можливості вчасно потрапити додому". Як альтернативу він пропонує збільшити час руху громадського транспорту у місті.

++15:00++

Білорусь розробить нову воєнну доктрину. Рада безпеки країни дала відповідне доручення міністерству оборони "в зв'язку зі зміною військово-стратегічної обстановки".

В постанові радбезу сказано, що через "ескалацію глобальної геополітичної напруженості" необхідні "заходи в рамках стратегічного стримування, спрямовані на захист незалежності, територіальної цілісності, суверенітету та конституційного ладу від зовнішніх і внутрішніх загроз".

++14:32++

Суд ЄС скасував санкції проти матері Пригожина - засновника ПВК "Вагнер"

Суд Європейського Союзу скасував санкції проти матері Євгена Пригожина - наближеного до президента РФ Володимира Путіна російського бізнесмена, який заснував приватну військову компанію "Вагнер".

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Суд мотивував тим, що зв'язок Пригожиної з сином "ґрунтується винятково на сімейних відносинах, а отже, є недостатнім", аби виправдати внесення її до санкційних списків.

++14:14++

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив DW, що інформація про можливу причетність українців до вибухів на газопроводах "Північний потік" не послабить підтримку України на Заході. "Це не змінює ставлення Євросоюзу загалом або окремих країн до України. Навпаки, українці зазнають нападу. Вони шукають можливості допомогти своєму народу. Вони дійсно намагаються захистити свою територію. На них нападають, а Росія - агресор. І я думаю, що ЄС продовжить підтримувати Україну", - сказав він нашому кореспондентові в Стокгольмі.

++14:00++

Нова програма: місія МВФ почала переговори з Україною

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала роботу для обговорення потенційної програми для України.

Логотип МВФ Фото: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявляв, що Україна розраховує на започаткування багаторічної програми фінансування на понад 15 мільярдів доларів. А в МВФ зазначали, що майбутня повноцінна програма підтримає зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

++13:32++

Два вантажні судна під російським прапором доправили в середині січня через Каспійське море з Ірану в російський порт Астрахань 200 контейнерів із боєприпасами, повідомляє британський канал Sky News, посилаючись на високопоставлене джерело в американській розвідці. Ці судна могли доставити 100 мільйонів патронів для стрілецької зброї і близько 300 тисяч снарядів, за які Росія заплатила готівкою. Ідеться про патрони калібру 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм і 14,5 мм, а також гранати для гранатометів, ракетні, мінометні та артилерійські снаряди. Крім того, на борту могло бути близько 10 тисяч бронежилетів і шоломів.

++13:03++

Резніков: Вибухи на "Північних потоках" - не наших рук справа

Український уряд не причетний до диверсій на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі минулого року, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. У відповідь на публікації ЗМІ про нібито причетність української сторони до атак Резніков зауважив, що ці повідомлення є "компліментом нашим спецслужбам", однак додав: "Це не наша діяльність".

Кого Захід підозрює в саботажі "труби Путіна" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Тим часом британське видання The Times пише, що західним розвідкам вже за тиждень після диверсій було відоме ім'я українця, який нібито профінансував атаку на російські газопроводи, але його свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну від публічних суперечок з Німеччиною, яка й так зволікала з постачанням озброєння.

У публікації йдеться, що ім'я приватного спонсора підривів не пов'язане з українською владою. Видання зазначає, що складна операція включала залучення яхти, елітних водолазів, підроблених паспортів і купівлю спеціальної коштовної вибухівки, доступної тільки для нафтогазової промисловості за спеціальною ліцензією.

++12:35++

Латвія передає Україні перші конфісковані в п'яних водіїв авто

Вчора уряд Латвії ухвалив рішення передати безкоштовно армійським частинам міністерства оборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медичному об'єднанню Куп'янської ради вісім автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. Про це повідомило місцеве видання Delfi.

++12:16++

В Організації Об'єднаних Націй вважають, що відео страти російськими військовими полоненого українського солдата може бути автентичним. "На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім", - заявила агентству AFP прессекретарка Управління ООН з прав людини.

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++11:50++

Вчора вперше від повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад рік тому на Донеччині не постраждав жоден цивільний, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко. Водночас російська армія продовжувала обстріли населених пунктів.

Тим часом на Херсонщині через російські обстріли одна людина дістала поранення. Територію області війська РФ обстріляли 7 березня 61 раз, випустивши по мирних населених пунктах майже 360 снарядів із мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків і дронів, повідомили в ОВА.

++11:22++

Швейцарія продовжує виступати проти експорту зброї до України. "Поки у нас є наша законодавча база в Швейцарії, це неможливо", - цитує президента країни Алена Берсе агентство AFP. Його коментарі журналістам пролунали після того, як наприкінці лютого Німеччина попросила продати законсервовані в Швейцарії танки Leopard німецькому виробнику зброї Rheinmetall задля подальшої передачі Україні.

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++10:56++

США хочуть встановити західні ракети на українські МіГи

Американські військові вивчають можливість інтегрувати сучасні західні ракети до українських винищувачів радянських часів напередодні очікуваного весняного загострення на фронті. Про це з посиланням на двох чиновників міністерства оборони США (Пентагон) пише Politico.

МіГ-29 Фото: Roman Pilipey/dpa/picture alliance

"Посадовці вивчають можливість встановити на наявні українські МіГи сучасні ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120, призначені для запуску з західних винищувачів, таких як F-16 американського виробництва", - йдеться у статті.

Якщо все вдасться, це буде перший випадок, коли США дозволять українським літакам стріляти ракетами класу "повітря-повітря", зауважує видання. Деякі з таких ракет уже є на озброєнні української армії.

++10:30++

Уряд Південної Кореї схвалив у минулому році експортні ліцензії для Польщі, щоби поставити в Україну самохідні гаубиці Krab, оснащені корейськими компонентами, повідомив агентству Reuters чиновник з оборонних закупівель в Сеулі. Ці коментарі є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася на надання Україні зброї, хоч і опосередковано.

Після повномасштабного російського вторгнення Польща відправила в Україну 18 "Крабів" у травні минулого року.

++10:01++

Міністри оборони країн Європейського Союзу зустрічаються сьогодні в Стокгольмі, де обговорюватимуть постачання Україні боєприпасів.

Зокрема, передбачається використання мільярда євро зі спільного Європейського фонду миру для надання снарядів з запасів країн-членів, а також розміщення великих спільних замовлень, які би стимулювали виробників боєприпасів до нарощування їхніх потужностей, пише AFP.

++09:33++

До Києва приїхав генсек ООН

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш прибув до Києва, повідомляє dpa.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш Фото: SNA/IMAGO

Це вже третій його візит від початку повномасштабної війни.

Гутерріш обговорюватиме з президентом України Володимиром Зеленським продовження "зернової угоди", строк дії якої спливає 19 березня. Відвідувати Москву до закінчення терміну угоди генсек ООН не планує.

++09:04++

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) застеріг від передчасних звинувачень після того, як в ЗМІ з'явилася інформація, що до атак на газопроводи "Північний потік" можуть бути причетні українці.

"Це могла бути операція під фальшивим прапором, інсценована, щоб звинуватити Україну", - сказав він в інтерв'ю Deutschlandfunk.

++08:37++

Росії не вистачає сил для просування за межі Бахмута - ISW

ЗСУ в Бахмуті: "Жага до перемоги нікуди не зникла" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Російським військовим бракує механізованих сил, щоби просуватися за межі Бахмута, пише американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського, що захоплення Бахмута солдатами РФ забезпечило б їм "відкриту дорогу" до Краматорська, Слов'янська та інших важливих міст Донеччини.

На думку аналітиків, з Бахмута російські сили можуть спробувати просунутися на захід у бік Костянтинівки або на північний захід у напрямку району Слов'янськ-Краматорськ. При цьому, щоб мати "хоч якісь шанси на успіх", доведеться обрати лише один з напрямків. Водночас в ISW зауважують, що українські сили істотно зміцнили обидва маршрути, тож будь-яка спроба Росії просунутися цими дорогами "обійдеться дуже дорого".

++08:18++

Війна, яку Росія веде проти України вже більше року, сильно вплинула на здоров'я українських жінок. Російське вторгнення негативно впливає на психічне, фізичне, сексуальне та репродуктивне здоров'я українок, заявила з нагоди Міжнародного жіночого дня міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI).

AI закликала міжнародну спільноту підтримати українських жінок, які страждають від порушення прав людини під час війни, та солідаризуватися з ними. Також в організації наголосили на важливості притягнення до відповідальності злочинців, які порушили міжнародне право. Там додали, що зафіксували воєнні злочини та ймовірні злочини проти людяності під час війни Росії проти України.

++07:51++

Сили оборони України відбили за добу понад 100 російських атак на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Як пише генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, "росіяни продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області".

Війська РФ завдали 24 авіаційних і одного ракетного удару, використавши під час одного з них дрон-камікадзе типу "Шахед-136", який вдалося збити, та здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація завдала семи ударів по районах зосередження окупантів. Також 7 березня збили російський безпілотник типу "Орлан-10". Ракетники та артилеристи уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2", п'ять районів зосередження сил РФ, три склади пально-мастильних матеріалів і комплекс радіолокаційної розвідки та контролю "Зоопарк".

++07:27++

Підтримка України стала однією з тем телефонної розмови президентів США Джо Байдена та Франції Еммануеля Макрона. Вони обговорили свої зобов'язання щодо подальшого надання безпекової допомоги Україні та притягнення Росії до відповідальності за агресію, повідомили в Білому домі.

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