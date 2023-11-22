ФРН передала Україні чергову партію бронетехніки і снарядів

У новий пакет військової допомоги Німеччини для України увійшли 20 БМП Marder, тягачі, артилерійські снаряди та інше обладнання.

Німеччина повідомила в середу, 22 листопада, про надання нової партії військової допомоги Україні. Як випливає з оновлення на спеціальному сайті з переліком наданого озброєння, боєприпасів і оснащення, цього разу ЗСУ додатково отримають від ФРН 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder з боєкомплектом, виділених зі складів Бундесверу та з промислових запасів.

Крім того, у цю партію допомоги увійшло майже 2,4 тисячі артилерійських снарядів калібром 155 міліметрів, а також одна броньована інженерна машина для розмінування Wisent-1, два тягачі 8x8 HX81 з напівпричепами, дев'ять одиниць автомобільної техніки, п'ять гусеничних санітарних транспортних засобів Warthog, дві машини швидкої допомоги та тисячі одиниць засобів спецзв'язку (криптофонів).

У пресслужбі міноборони України також повідомили про виділення Німеччиною чергового пакета військової допомоги.

Нагадаємо, під час свого останнього візиту до столиці України міністр оборони Німеччині Борис Пісторіус (Boris Pistorius) анонсував виділення Україні чергової військової допомоги від ФРН на загальну суму 1,3 мільярда євро, куди мають також увійти й пускові до ЗРК IRIS-T.

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