Німеччина передала чергову партію допомоги ЗСУ (оновлюється)

ФРН передала нову партію військової допомоги Україні, до якої зокрема увійшли ще дві зенітні самохідні установки Gepard. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 8 лютого (онлайн).

++20:57++

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що "ніщо не знімається з порядку денного" щодо військової допомоги Україні після того, як український президент Володимир Зеленський попросив у Лондоні про винищувачі.

Після двосторонніх переговорів лідери відвідали навчання українських танкістів на південному заході Англії, які тренуються керувати британськими танками Challenger 2, котрі офіційний Лондон пообіцяв надати Збройним силам України.

На спільній пресконференції з Сунаком згодом Зеленський також попрохав ракети великої дальності.

А в спільній письмовій заяві лідерів ідеться, що 21-22 червня Лондон проведе конференцію з відбудови України.

++20:22++

У Німеччині доєдналися до критики Міжнародного олімпійського комітету, який хоче допустити російських спортсменів на Олімпійські ігри під нейтральним прапором.

Так, голова парламентської комісії з питань спорту Франк Улльріх (Frank Ullrich) заявив медіагрупі Funke: "Це неправильний сигнал - думати про участь спортсменів з Росії, поки РФ веде війну на європейській землі. Життя і права незліченної кількості людей нехтуються і знищуються через російську агресивну війну". Тим часом його заступник Філіп Кремер (Philip Krämer) заявив, що білоруські спортсмени також повинні залишатися під забороною доти, доки Білорусь є близьким союзником Росії у війні проти України.

++19:56++

Президент України Володимир Зеленський проситиме на саміті лідерів Європейського Союзу пришвидшення надання зброї. Про це розповів високопоставлений український дипломат із передової команди Зеленського, яка перебуває в Брюсселі для підготовки до візиту 9 лютого, передає кореспондент DW.

Ідеться про далекобійну артилерію, танки та бойові літаки. Також Зеленський закличе ЄС ухвалити до 24 лютого десятий пакет санкцій щодо Росії, та внести до нього "Росатом" і російських пропагандистів. Ще одним головним меседжем Зеленського у Брюсселі стане майбутнє членство України в ЄС.

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++19:30++

ЗСУ: Німеччина передала чергову партію військової допомоги

Сьогодні війська РФ завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов'янська на Донеччині та 37 авіаційних ударів, а також здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Берислава та Комишан Херсонської області.

Натомість українська авіація завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів і трьох ударів по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Артилеристи та ракетники вразили два пункти управління РФ, два райони зосередження сил, склад боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.

Також генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Німеччина передала чергову партію допомоги для фронту, до якої увійшли ще дві зенітні самохідні установки Gepard і шість тисяч зенітних боєприпасів, п'ять автомобілів для прикордонників, 29 електрогенераторів, шість мобільних антенних систем та інше обладнання.

++19:07++

Перший батальйон Leopard2 може бути в Україні у березні

Західні партнери можуть поставити перший батальйон німецьких бойових танків Leopard 2 в Україну протягом березня-квітня, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) під час візиту до Польщі.

"Ми могли би поставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року, можливо, трьох місяців, а потім ми повинні діяти якомога швидше", - цитує його агенція Reuters, додаючи, що батальйон налічуватиме приблизно 31 танк.

Міністр оборони ФРН заліз на танк для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++18:45++

З Лондона полетить у Париж до Макрона і Шольца

Президент України Володимир Зеленський попрямує з Лондона до Парижа. Там ввечері його прийме президент Франції Еммануель Макрон, повідомили на брифінгу в Єлисейському палаці. Крім того, до Парижа того ж дня прибуде канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

++18:22++

Росія завдала авіаційного удару ракетами по промисловій будівлі в районі Семенівки Чернігівської області, внаслідок чого двоє цивільних дістали поранення та були госпіталізовані, а троє людей, за попередньою інформацією, залишаються під завалами. На місці працюють рятувальники, повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Північ".

++18:04++

Великобританія хоче розпочати та провести підготовку українських пілотів винищувачів якомога швидше. Перших військових для тренувань очікують весною. "Але це складні зразки військової техніки і нинішній період навчання британських пілотів становить близько п'яти років", - цитує речника британського прем'єр-міністра Ріші Сунака агентство AFP.

Чи відправляти Україні бойові літаки, Лондон, за його словами, ще не вирішив. "Прем'єр доручив міністру оборони дослідити, які винищувачі ми могли би надати, але, щоб було зрозуміло, це довгострокове рішення, а не короткострокова можливість", - цитує речника агенція Reuters.

++17:50++

Британський монарх вперше прийняв президента України

Під час візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Великобританії Чарльзом ІІІ.

"Для мене честь - бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх".

++17:33++

Дайте нам крила: Зеленський подарував британському парламенту каску пілота ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Великобританії під час візиту до Лондона. У своїй промові він закликав надати Україні винищувачі.

Зеленський зазначив, що король Великобританії Чарльз III є кваліфікованим військовим пілотом. "Король - це пілот Військово-повітряних сил. А в Україні сьогодні кожен пілот Військово-повітряних сил - це король", - сказав він під оплески парламенту. Президент також подарував британським законодавцям шолом пілота Збройних сил України, на якому була написана фраза "Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб її захистити".

Зеленський у парламенті Великобританії Фото: Stefan Rousseau/AP/picture alliance

"У минулих війнах зло програвало. Ми знаємо, що Росія програє, і ми знаємо, що перемога змінить світ", - наголосив президент України.

Зеленський у Лондоні: Україна переможе To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++17:11++

Президент України Володимир Зеленський розпочав у Лондоні свою першу зустріч з королем Великобританії Чарльзом III. Фото оприлюднив Букінгемський палац.

++16:56++

Слідство щодо МН17: Путін причетний до катастрофи

Президент РФ Володимир Путін причетний до катастрофи літака рейсу MH17, збитого влітку 2014 року в небі над Донбасом, заявили представники об'єднаної слідчої групи на пресконференції в Гаазі. За їхніми словами, Путін особисто схвалив постачання протиповітряної оборони на територію України, передає кореспондент DW із Гааги.

Слідчі додали, що зробили все можливе для пошуку підозрюваних, однак не можуть більше нікому висунути обвинувачення. "Через вісім із половиною років слідство у справі MH17 вичерпало всі можливості, слідство буде припинене", - заявила прокурорка Нідерландів Дігна ван Буцелар. Найближчим часом дати нового судового процесу та нових підозрюваних у справі називати не будуть, оскільки імунітет від переслідування поширюється, зокрема, на військовослужбовців армії РФ і Путіна як президента країни.

++16:35++

Великобританія навчатиме українських пілотів винищувачів

Великобританія вирішила розширити підготовку Збройних сил України, включивши до неї навчання пілотів винищувачів і морських піхотинців. Про це під час візиту президента України Володимира Зеленського вдо Лондона повідомили на сайті британського уряду.

Винищувачі для України: наскільки це реалістично? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

На яких саме літаках будуть проходити підготовку пілоти, не уточнюється. У заяві уряду лише сказано, що навчання дозволить ЗСУ в майбутньому керувати сучасними винищувачами стандарту Північноатлантичного альянсу (НАТО). Як зазначає британський телеканал Sky News, Великобританія має винищувачі F-35 і Typhoon, а інші країни блоку широко експлуатують американські F-16.

Надати Україні винищувачі в Лондоні не обіцяли.

++16:06++

На зустрічі з прем’єр-міністром Великобртанії Ріші Сунаком у Лондоні президент України Володимир Зеленський, крім оборонної співпраці, обговорив питання недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

За даними агентства Reuters, 9 лютого Зеленський поїде до Брюсселя на саміт лідерів Європейського Союзу. Водночас французький телеканал BFM TV повідомляє, що сьогодні ввечері президент України прибуде до Парижа.

++15:55++

Канцлер Німеччини: ЄС посилить санкції щодо РФ 24 лютого

Європейський Союз у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну запровадить нові санкції щодо РФ. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи у Бундестазі напередодні надзвичайного саміту ЄС.

Читайте детальніше: Шольц: ЄС посилить санкції щодо РФ у річницю вторгнення в Україну

++15:35++

Великобританія запровадила нові санкції проти ВПК Росії і оточення Путіна

Міністерство закордонних справ Великобританії на тлі візиту президента України Володимира Зеленського оголосило про запровадження нових обмежувальних заходів проти семи російських компаній і восьми фізичних осіб, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляється на сайті британського уряду.

До санкційного списку увійшли підприємстав, дотичні до військово-промислового комплексу Росії та ІТ-компанія Moscoms LLC, що забезпечує хостинг російським компаніям. Фізичних осіб, проти яких запроваджені санкції, в Лондоні називають "пов’язаними із розкішними резиденціями Путіна", зокрема з "палацом Путіна" вартістю 100 мільярдів рублів і дачею президента РФ на березі озера.

++15:15++

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів приєднатися до "марафону чесності" та протидіяти зусиллям Міжнародного олімпійського комітету, який прагне дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

У своєму Twitter він виклав відео, у якому йдеться про те, що російські удари зруйнували 343 спортивні об'єкти в Україні та вбили 231 атлета і тренера. На Олімпіаді в Токіо 40 з 71 медалі були здобуті російськими атлетами, пов'язаними зі спортивними клубами армії РФ, сказано в ньому. У відео завуважується, що в Парижі українці можуть стикнутися з багатьма з них, і швидше за все, бачитимуть російські прапори та провоєнні Z символи, як ті, що з'явилися біля батька сербсього тенісистка Новака Джоковича на Australian Open.

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++14:20++

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 лютого, відвідає Брюссель, де проходитиме саміті лідерів Європейського Союзу, повідомляє у середу, 8 лютого, агенція Reuters з посиланням на європейського дипломата.

Раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив Зеленського взяти особисту участь у зустрічі європейських лідерів.

++13:40++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прибув до Великобританії, аби особисто подякувати британському народу та керівництву країни за підтримку у протистоянні повномасштбаній російській агресії.

"Великобританія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію", - написав він у Telegram.

++12:50++

Король Великобританії Чарльз ІІІ прийме президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє агенція PA Media з посиланням на Букінгемський палац.

Зеленський вже прибув до Великобританії та зустрівся з прем'єром країни Ріші Сунаком. Спільне фото лідерів було опубліковане в Twitter Сунака.

++12:20++

Російське військове командування, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію на Донеччині в нереалістичні терміни та, ймовірно, без достатньої бойової потужності, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики посилаються на дні міністерства оборони Великобританії, яке зауважує, що Росія стикається з нестачею боєприпасів та браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.

"Міністерство оборони Великобританії зазначило, що Росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для суттєвого впливу на результат війни, у той час як російське військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування", - зазначається в аналізі ISW.

++11:30++

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, здійснить перший закордонний візит у 2023 році і другий- від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Він відвідає Великобританію, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком, повідомила пресслужба британського уряду. Також президент звернеться до парламенту Великобританії і відвідає українських військових, які проходять підготовку у країні.

"Візит президента Зеленського до Великобританії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами", - наводить Reuters заяву Сунака.

++11:00++

Війська РФ посилюють атаки в напрямку Кремінної в Луганській області, ведуть обстріли і намагаються прорвати оборону українських військових, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі каналу Freedom. "Майже щоденні атаки невеликими групами - до взводу, але постіними хвилями. Іноді - за підтримки важкої техніки, БТР і танків, і постійні обстріли", - зазначив він, коментуючи ситуації на напрямку Кремінної.

Зазнає обстрілів також і населений пункт Білогорівка, російські війська намагаються вести там наступальні дії. "Але поки успіхів у них немає, наші сили оборони відбивають повністю усі спроби прорватися з боку росіян", - зауважив Гайдай.

++10:45++

Служба безпеки України затримала агента, який коригував ракетні удари по Харкову, зокрема був причетний до атаки на місто 5 лютого, повідомляє в Telegram пресслужба СБУ. Внаслідок цього удару було поранено п'ятьох людей, серйозних руйнувань зазнав житловий будинок і будівля вищого навчального закладу.

За даними слідства, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою. Серед іншого він фіксував місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харківщини. Інформацію він передавав російській стороні, а війська РФ використовували вказані ним локації як потенційні цілі для ракетний атак, встановили співробітники СБУ.

"Співробітники спецслужби затримали агента РФ безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога – збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (частина друга статті Кримінального кодексу України).

++10:20++

Російські війська навряд чи намагатимуться форсувати річку Дніпро, адже для них це буде надзвичайно складно і потребуватиме значних затрат, йдеться у щоденному огляді військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в Twitter міністерства оборони країни.

Британські розвідники зауважують, що після відступу росіян з правого берега Дніпра на невеликих островах і водних шляхах в дельті річки тривали зіткнення українських і російських підрозділів, обидві сторони, ймовірно, також розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі. "Обидві сторони, ймовірно, прагнуть зберегти присутність у цих районах, щоб контролювати суднохідний доступ до стратегічно важливої річки та попереджати про будь-які спроби їхніх супротивників розпочати велику атаку через річку", - йдеться у огляді.

++09:50++

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України, про яку він сказав у зверненні до Конгресу, та за лідерство у допомозі у протидії російській повномасштабній агресії.

"Високо цінуємо і вдячні за лідерство США у допомозі Україні, за солідарність усього американського народу. Наші цінності – єдині, наша спільна мета – перемога. Україна вільно обирає своє майбутнє. Так є. І так буде!", - написав він у Twitter.

++09:30++

Президент США Джо Байден, виступаючи зі щорічним посланням до Конгресу "Про становище країни", запевнив, що США продовжать підтримувати Україну у її протистоянні повномасштабній агресії Росії. "Америка єдина у підтримці вашої країни. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно", - заявив Байден, звертаючись до посолки України у США Оксани Маркарової, яка була присутня на виступі.

Він наголосив, що широкомасштабне вторгнення РФ в Україну стало випробуванням для США і всього світу, перевіркою того, чи готові вони відстоювати демократію, суверенітет і "право людей жити вільними від тиранії".

"Разом ми зробили те, що Америка завжди робить якнайкраще. Ми вели. Ми об’єднали НАТО і побудували глобальну коаліцію. Ми протистояли агресії (президента РФ Володимира - Ред.) Путіна. Ми стояли з українським народом", - зазначив президент США.

++08:35++

За уточненою інформацією, під час обстрілу Харкова військами РФ в ніч на 8 лютого чорити ракети - попередньо С-300 - влучили у об'єкт цивільної промисловості. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа. Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста. На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває", - написав він у Telegram.

Також протягом доби війська РФ обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів, повідомив він. "У Вовчанську внаслідок артобстрілу отримала поранення та була госпіталізована дівчина 16 років, 74-річна жінка, на жаль, загинула", - повідомив Синєгубов.

Внаслідок обстрілу повторних пошкоджень зазнала міська лікарня Вовчанська, сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль "швидкої", який віз пацієнта, люди не постраждали.

У Куп'янську внаслідок обстрілів було зруйновано шість та пошкоджено 10 гаражів, сталися пожежі, повідомив Синєгубов.

++08:15++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Йшлося про нову військову допомогу Україні, санкції проти Росії та підготовку "важливих заходів у контексті наближення роковин повномасштабного вторгнення РФ", повідомив Кулеба у Twitter.

"Росія грубо помиляється, якщо думає, що хтось втомиться боротися зі злом, яке вона несе", - написав він.

Блінкен, своєю чергою, зазначив, що сторони обговорили постійну потужну підтримку України з боку США. "Сполучені Штати продовжуватимуть цю підтримку стільки, скільки буде потрібно", - написав він у Twitter.

Про 10-й пакет санкцій ЄС проти РФ та кроки щодо створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України Кулеба поговорив з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. "Російське керівництво має бути притягнуте до відповідальності", - написав Кулеба у Twitter.

++08:00++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, і далі зосереджують основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледару. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Водночас, як наголошують у генштабі, російські сили зазнають значних втрат, особливо серед особового складу.

Окрім того, протягом доби війська РФ завдали восьми ракетних ударів, п’ять з яких – по цивільній інфраструктурі Харкова, та 21 авіаційний удар по території України. Також – здійснили 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільної інфраструктури Миколаївщини та Херсонщини. Пошкоджені житлові будинки, зазначають у генштабі, наголошуючи, що загроза подальших авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження російських військових і техніки, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів, йдеться у повідомленні.

Окрім того, українські військові знищили російський штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та два БПЛА типу “Орлан”. Артилерійські та ракетні підрозділи уразили два пункти управління військ РФ, сім районів зосередження військових та склад боєприпасів, повідомили у генштабі ЗСУ.

++07:15++

В ніч на середу, 8 лютого, війська РФ завдали ракетного удару по Харкову, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Влучання ворожих ракет зафіксоване у центральній частині Харкова. Попередньо С-300, від шести до 10 ракет", - написав він у Telegram.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, було зафіксовано шість "прильотів", зокрема - удари по промисловому об‘єкту у Київському районі міста. На місці одного з них сталася пожежа. Ще одне влучання було зафіксоване на території центрального парку міста, повідомив він.

Наразі інформації про постраждалих немає.

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