ФРН направить до 1600 військових Бундесверу в Судан - ЗМІ

Уряд у Берліні планує надати військовим мандат із правом застосування зброї, повідомив Der Spiegel. Тим часом триває евакуація громадян ФРН і Великобританії із Судану.

На тлі збройного конфлікту в Судані Німеччина направить до цієї країни до 1600 військовослужбовців Бундесверу, їхня місія триватиме до 31 травня, повідомило у вівторок, 25 квітня, видання Der Spiegel із посиланням на копію надісланого в Бундестаг проєкту мандата майбутньої місії. Джерела в уряді ФРН підтвердили агентству Reuters відомості, що стосуються масштабів і термінів місії Бундесверу в Судані.

У проєкті мандата йдеться, що з метою "проведення конкретних операцій" і в надзвичайних ситуаціях допускається перевищення запланованої чисельності контингенту Бундесверу. За даними Der Spiegel, Бундестаг проведе голосування щодо мандата Бундесверу в Судані вже цього тижня. Паралельно депутати заднім числом затвердять уже проведену евакуацію із Судану майже 400 громадян ФРН та інших країн.

Читайте також: Бойові дії у Судані: хто проти кого і до чого тут Росія?

У повідомленні Der Spiegel зазначається, що міністерства оборони та закордонних справ ФРН планують забезпечити німецьких військових сильним мандатом, що дозволяє застосовувати зброю для виконання поставлених завдань. У Судані планується залучити й бійців німецьких спецпідрозділів. Уряд ФРН пояснює це складною безпековою ситуацією в Судані, де триває кровопролитна боротьба за владу між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування, які очолює Мохаммед Хамдан Дагало.

Триває евакуація громадян ФРН і Великобританії з Судану

Тим часом Німеччина й далі проводить евакуацію іноземців із цієї африканської країни. "Евакуація триває, ми плануємо подальші вильоти", - повідомив представник Бундесверу агентству AFP. З вечора 23 квітня Німеччина вивезла із Судану п'ятьма літаками вже майже 500 осіб, переважно німців.

Читайте також: З Судану евакуювали понад тисячу європейців

За словами представника Бундесверу, евакуаційні рейси проводять з аеродрому за межами столиці Судану Хартума, при цьому Німеччина перейняла у Франції координацію всіх польотів, встановлює польотний графік і порядок евакуації.

Читайте також: ВПП ООН призупиняє роботу в Судані через загибель працівників місії

До евакуації своїх громадян із Судану приступила і Великобританія. "Масштабна евакуація британських громадян на літаках королівських ВПС розпочалася", - повідомив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Із Судану вивозять виключно британців, їхніх партнерів, а також дітей віком до 18 років, які мають візу на в'їзд до Великобританії. Перевагу мають сім'ї з дітьми, люди похилого віку та хворі.

У Судані 25 квітня набуло чинності нове припинення вогню, узгоджене за посередництва США. За даними ООН, унаслідок боїв у Судані, що тривають уже десять днів, загинуло понад 400 осіб і ще понад 3700 було поранено.

Раніше цього дня про евакуацію 87 українських громадян з Судану повідомило й ГУР міноборони України.