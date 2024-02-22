ФРН наполягає на швидкому постачанні зброї Україні

ФРН наполягає на швидкому постачанні зброї Україні22 лютого 2024 р.
Уряд Німеччини посилює критику затримок подальшої військової допомоги Україні, про яку члени ЄС не можуть домовитися вже кілька місяців, повідомляє агентство dpa у четвер, 22 лютого. "Вирішальне значення для цієї країни має швидке постачання військових вантажів без зайвих бюрократичних процедур", - заявив напередодні представник Німеччини в Євросоюзі Міхаель Клаус (Michael Clauß) після чергових переговорів у Брюсселі про виділення нових коштів на озброєння та військову техніку для України.
За його словами, особливо ефективно та швидко діє підтримка з боку окремих країн, тож її також слід розглядати як внесок у так званий Європейський фонд миру. Тим самим німецький дипломат відповів на критику з боку партнерів ЄС, які звинуватили Берлін у блокуванні зусиль зі збільшення військової допомоги Україні.
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У поточному році Євросоюз планує виділити додатково 5 мільярдів євро на фінансування постачання зброї та військової техніки Україні, де частка Німеччини становить близько чверті, тобто 1,3 мільярда євро. Водночас уряд ФРН зі свого боку пообіцяв Києву військової допомоги у 2024 році на суму понад 7 мільярдів євро і домагається, щоб ці виплати були визнані як німецький внесок у підтримку України на рівні ЄС.
Складні переговори щодо подальшої військової допомоги Україні
Перемовини про військову допомогу Україні в ЄС ускладнюються позицією Угорщини, яка досі блокує ці рішення, а також Франції, що наполягає на фінансуванні Брюсселем тільки виробленої в Європі зброї та боєприпасів з метою довгострокового розширення виробництва європейської оборонної промисловості.
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Європейський фонд миру був створений ще до початку повномасштабного російського вторгнення і спочатку мав кошти у розмірі 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні та іншим країнам у 2021-2027 роках. Згодом фінансові рамки фонду було розширено до 12 млрд євро. З нього було виділено близько 5,6 мільярда євро на допомогу ЗСУ. Крім того, з нього було надано кошти Боснії та Герцеговині, Грузії, Лівану та Мавританії.
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ЄС та його члени є найбільшими донорами України та виділили Києву 141,3 млрд євро допомоги з початку повномасштабної війни РФ проти України. Утім, є суттєва розбіжність між обіцяною та фактично наданою допомогою: фактично ЄС передав надав допомоги лише на 77,2 млрд. Це спричинено насамперед тим, що обіцяні Україні кошти зазвичай виділяються траншами протягом кількох років.
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