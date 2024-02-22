ФРН наполягає на швидкому постачанні зброї Україні

Уряд Німеччини посилює критику затримок подальшої військової допомоги Україні, про яку члени ЄС не можуть домовитися вже кілька місяців, повідомляє агентство dpa у четвер, 22 лютого. "Вирішальне значення для цієї країни має швидке постачання військових вантажів без зайвих бюрократичних процедур", - заявив напередодні представник Німеччини в Євросоюзі Міхаель Клаус (Michael Clauß) після чергових переговорів у Брюсселі про виділення нових коштів на озброєння та військову техніку для України.

За його словами, особливо ефективно та швидко діє підтримка з боку окремих країн, тож її також слід розглядати як внесок у так званий Європейський фонд миру. Тим самим німецький дипломат відповів на критику з боку партнерів ЄС, які звинуватили Берлін у блокуванні зусиль зі збільшення військової допомоги Україні.

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У поточному році Євросоюз планує виділити додатково 5 мільярдів євро на фінансування постачання зброї та військової техніки Україні, де частка Німеччини становить близько чверті, тобто 1,3 мільярда євро. Водночас уряд ФРН зі свого боку пообіцяв Києву військової допомоги у 2024 році на суму понад 7 мільярдів євро і домагається, щоб ці виплати були визнані як німецький внесок у підтримку України на рівні ЄС.

Складні переговори щодо подальшої військової допомоги Україні

Перемовини про військову допомогу Україні в ЄС ускладнюються позицією Угорщини, яка досі блокує ці рішення, а також Франції, що наполягає на фінансуванні Брюсселем тільки виробленої в Європі зброї та боєприпасів з метою довгострокового розширення виробництва європейської оборонної промисловості.

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Європейський фонд миру був створений ще до початку повномасштабного російського вторгнення і спочатку мав кошти у розмірі 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні та іншим країнам у 2021-2027 роках. Згодом фінансові рамки фонду було розширено до 12 млрд євро. З нього було виділено близько 5,6 мільярда євро на допомогу ЗСУ. Крім того, з нього було надано кошти Боснії та Герцеговині, Грузії, Лівану та Мавританії.

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ЄС та його члени є найбільшими донорами України та виділили Києву 141,3 млрд євро допомоги з початку повномасштабної війни РФ проти України. Утім, є суттєва розбіжність між обіцяною та фактично наданою допомогою: фактично ЄС передав надав допомоги лише на 77,2 млрд. Це спричинено насамперед тим, що обіцяні Україні кошти зазвичай виділяються траншами протягом кількох років.

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