Німеччина надасть Україні "зимову допомогу" на 100 млн євро

Росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя українців якомога жахливішим", пояснила рішення міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Німеччина надасть Україні на цю зиму допомогу на ще 100 мільйонів євро, повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у вівторок, 17 вересня.

Вона пояснила це рішення тим, що Росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя українців якомога жахливішим", передає Reuters.

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Допомога партнерів з енергетикою

Як повідомлялося, під час візиту до Києва 11 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі анонсували 1,5 мільярда доларів фінансової допомоги Україні. Третину цієї суми спрямують на негайні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, зокрема на ремонт та відновлення після російських ударів українських енергогенеруючих потужностей, забезпечення аварійного резервного живлення для критично важливих служб і посилення фізичної безпеки енергетичної інфраструктури.

Тижнем раніше під час візиту до Києва прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф анонсував фінансову підтримку на 200 мільйонів євро, здебільшого - для захисту та ремонту енергетичної інфраструктури.