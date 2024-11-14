ФРН має дані про 10 її громадян, загиблих на війні в Україні

Під час війни Росії проти України загинули щонайменше 10 громадян Німеччини, повідомили в уряді ФРН у відповідь на запит депутата Бундестагу.

Уряд Німеччини має дані про 10 громадян ФРН, які стали жертвами повномасштабної війни Росії проти України.

Таке число, як повідомляється в четвер, 14 листопада, в онлайн-версії німецької газети Frankfurter Rundschau, вказано у відповіді уряду ФРН на парламентський запит депутата Бундестагу від лівопопулістської партії "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) Андрея Гунко (Andrej Hunko).

"Федеральний уряд має подбати про те, щоб громадяни Німеччини не брали участі у війні в Україні", - заявив Гунко виданню. Він закликав німецьку владу докласти зусиль, спрямованих на початок переговорів про припинення вогню в Україні - щоб "більше не гинули люди, включно з німцями".

ССВ - одна з пропутінських сил у Німеччині

Лівопопулістську ССВ, створену на початку 2024 року, в Німеччині вважають однією з проросійських сил. Серед її основних вимог - домогтися початку переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, який розв'язав війну проти України. При цьому українська влада, на думку політиків ССВ, повинна заради досягнення миру відмовитися від окупованих Росією територій.

ССВ виступає проти військової допомоги Україні. У цих питаннях партія разом із правими популістами з "Альтернативи для Німеччини" (АдН) намагається вплинути на політику уряду ФРН. Тим часом офіційний Берлін багаторазово запевняв, що й надалі надаватиме Україні військову допомогу.