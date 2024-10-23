Німеччина і Великобританія уклали "епохальну" оборонну угоду

Оборонна угода між Берліном і Лондоном передбачає розробку нової далекобійної зброї, виробництво танків компанією Rheinmetall у Великобританії, а також спільні навчання на східному кордоні НАТО.

Німеччина і Великобританія уклали угоду щодо зміцнення співпраці у сфері оборони. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius), який прибув до Лондона з першим офіційним візитом, і його британський колега Джон Гілі підписали документ у середу, 23 жовтня.

Угода Trinity House Agreement слугуватиме насамперед "більшій безпеці в Європі" і дасть змогу Лондону і Берліну об'єднатися на тлі політики "поділу і руйнування", яку проводить президент РФ Володимир Путін , заявив глава міноборони Німеччини на пресконференції після підписання договору. "Ми пропонуємо дещо інше: солідарність і довіру", - додав німецький міністр.

Керівник британського оборонного відомства Джон Гілі назвав угоду "епохальною". За його словами, цей договір передбачає співпрацю з німецькою промисловістю і Бундесвером - у "раніше недосяжних масштабах".

Розробка далекобійної зброї і навчання на східному фланзі НАТО

"Завдяки проєктам у повітряній, наземній, морській і кібернетичній сферах ми спільно підвищуватимемо наш оборонний потенціал, зміцнюючи тим самим європейську складову в НАТО", - заявив перед підписанням документа Борис Пісторіус, цитує агенція AFP. Війна в Україні показала, що "ми не повинні сприймати безпеку в Європі як щось само собою зрозуміле", додав він. Пісторіус наголосив, що проєкти, які планують втілювати в рамках договору, будуть відкриті й для інших союзників і партнерів по НАТО та Євросоюзу.

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Як уточнили в міністерстві оборони Німеччини, зокрема, угода передбачає виробництво танків німецького концерну Rheinmetall на кількох британських заводах. Крім того, буде побудовано завод із виробництва артилерійських дул, що створить додаткові 400 робочих місць.

Сторони також мають намір інтегрувати системи протиповітряної оборони і розробити нову зброю великої дальності, здатну завдавати ударів углиб території противника. Як повідомляло агентство Reuters, йдеться про спільне створення нової категорії озброєнь з більшою дальністю і точністю, ніж далекобійні ракетні системи Storm Shadow, передані Лондоном Києву.

Крім того, Берлін і Лондон мають намір провадити спільні військові навчання на східному фланзі НАТО для стримування РФ на тлі російського вторгнення в Україну. Планується також створити танкові підрозділи, підтримувані дронами.

Німецька розвідувальна авіація в Шотландії

За даними dpa, домовленості також передбачають базування німецьких розвідувальних літаків у Шотландії, звідки військові зможуть вести спостереження за Північною Атлантикою і підводними човнами. Цей захід покликаний краще захистити підводні кабелі від диверсій.