Німеччина і далі прийматиме біженців з Італії

Берлін продовжить приймати біженців, які прибули до Італії, за програмою добровільної солідарності. Країни на півдні ЄС є найбільш поширеними пунктами прибуття мігрантів.

Німеччина планує і надалі приймати мігрантів, які приїжджають в Італію на умовах добровільної програми, пише у суботу, 16 вересня, dpa із посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ ФРН.

Цього тижня процедуру тимчасово призупинили через відмову Італії приймати людей назад на умовах Дублінської угоди, зазначила глава МВС Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю каналу ARD. Згідно із документом, шукачі притулку за деякими винятками повинні подавати свої заяви в тій країні ЄС, в якій вони були вперше зареєстровані. Водночас ті, хто намагається подати заяву в іншій державі, можуть бути відправлені назад до країни прибуття.

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На італійському острові запровадили надзвичайний стан

"Тепер, звичайно, ми виконаємо наше зобов'язання із солідарності", - сказав Фезер. Напередодні на італійській острів Лампедуза прибули понад 5,1 тисячі мігрантів, що призвело до запровадження надзвичайного стану.

Раніше Берлін пообіцяв прийняти 3,5 тисячі шукачів притулку, які прибувають до держав на півдні ЄС. Наразі до Німеччини вже передали 1,7 тисячі біженців через так званий механізм добровільної солідарності, щоб вони там могли пройти процедуру надання притулку.

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