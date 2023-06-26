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Німеччина постачатиме Україні боєприпаси для гаубиць - ЗМІ

Олена Перепадя
3 год. тому

Берлін платитиме за снаряди для гаубиць, які замовлятиме Київ, а також зменшить дефіцит боєприпасів у Бундесвері. Про мегаугоду німецького уряду з Rheinmetall повідомляє Spiegel.

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Боєприпаси, калібр 105 мм
Боєприпаси, калібр 105 ммФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Уряд Німеччини має намір зменшити дефіцит боєприпасів у збройних силах (Бундесвер) та одночасно дозволити Україні самостійно замовляти снаряди для гаубиць, за які платитиме Берлін. Про відповідну рамкову угоду міністерства оборони ФРН з німецьким концерном Rheinmetall, що подана на затвердження до бюджетного комітету Бундестагу, повідомляє в понеділок, 26 червня, видання  Der Spiegel.

За даними джерел видання, ідеться про постачання 155-міліметрових боєприпасів у кількості до 333 тисяч до 2029 року на склади Бундесверу, а також для забезпечення Збройних сил України (ЗСУ) необхідними снарядами для гаубиць у довгостроковій перспективі.

Як пише Spiegel, згідно з угодою, перший пакет із 20 тисяч боєприпасів для України вже узгоджений на наступні два роки. Його вартість у дещо менше 60 мільйонів євро покриває німецький уряд. Паралельно Бундесвер також отримає транш у 20 тисяч снарядів, які будуть поставлені вже у 2023 році.

До 2029 року ЗСУ можуть отримати додаткові боєприпаси за контрактом у разі потреби. Лише нещодавно німецьке міноборони визнало, що наразі Бундесвер має лише близько 20 тисяч артилерійських боєприпасів, що не відповідає цілям Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Нагадаємо, у травні Німеччина оголосила допомогу Україні на 2,7 мільярда євро. Згідно з заявою міноборони ФРН, пакет включатиме 30 танків Leopard 1, 15 зенітних танків Gepard, понад 200 розвідувальних безпілотників і чотири зенітні системи Iris-T.

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Яких боєприпасів не вистачає ЗСУ?

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