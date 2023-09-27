Німеччина достроково виконала план заповнення газосховищ

Газосховища ФРН заповнені вже на 95 відсотків. Згідно з приписами, ухваленими на тлі газової кризи торік, цієї мети планувалося досягти до 1 листопада.

Німеччина достроково заповнила газосховища до рівня 95 відсотків. Станом на ранок 26 вересня, газосховища країни були заповнені на 95,05 відсотка, повідомило в середу, 27 вересня, європейське об'єднання операторів газової інфраструктури GIE. Згідно з приписами, ухваленими торік на тлі газової кризи, газосховища ФРН планувалося заповнити на 95 відсотків до 1 листопада.

У 2023 році газосховища ФРН заповнюються швидше, ніж у минулому. 26 вересня 2022 року рівень заповнення становив 91,4 відсотка. Торік показник 95 відсотків було виконано 13 жовтня, а 100 відсотків - вранці 14 листопада.

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Запас газу на холодну зиму

Взимку рівень заповнення газосховищ зазвичай знижується, а після закінчення опалювального сезону знову підвищується. Згідно з попередніми розрахунками уряду Німеччини, заповнення сховищ на 100 відсотків дозволяє забезпечити постачання газу протягом двох-трьох холодних зимових місяців.

Найбільше німецьке газосховище у місті Реден у Нижній Саксонії, яке до початку квітня минулого року перебувало під контролем російського концерну "Газпром", станом на ранок 26 вересня було заповнено на 97,42 відсотка.

"Ситуація напередодні зими 2023-2024 року значно краща, ніж рік тому, але залишковіризики зберігаються", - повідомило минулого тижня Федеральне агентство мереж.