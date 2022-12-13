Німеччина доставила в Україну додаткове озброєння

Війна Росії проти України - новини вівторка, 13 грудня.

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Російські окупанти проводять пропагандистські уроки й заходи на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись переконати українських дітей їх у тому, що загарбники нібито врятували їх від "нацистів", повідомляє Центр національного спротиву України. "Ворог активно промиває мізки дітям на тимчасово окупованих територіях, аби знищити ціле покоління українців", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що в школах на тимчасово окупованих територіях, які є "просто пропагандистськими центрами з завезеними педагогами з Росії", щодня проводяться так звані розмови про важливе. "Метою цих уроків є переконати місцевих дітей у тому, що РФ їх урятувала від "нацистів", а захоплені землі споконвіку були російськими", - наголошують у центрі. У центрі також повідомляють, що загарбники збільшили число пропагандистських заходів на півдні, куди дітей звозять на виступи блогерів, спортсменів і музикантів із Росії.

"Аналогічні зустрічі відбуваються в дитячих таборах, куди росіяни вивозять українських дітей для "лікування". На заходах посіпаки кремля переконують дітей, що РФ - успішна країна й дає великі можливості, на відміну від "нацистської" України", - уточнюють у ЦНС. У центрі також додають, що ворог вдається до маніпуляції з дітьми через те, що пропаганда окупантів не працює на дорослих і РФ не має підтримки на тимчасово окупованій території.

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На Харківщині правоохоронці зареєстрували вже 3 670 воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками та їхніми поплічниками під час окупації, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області. З цих кримінальних проваджень переважну більшість (3 256) зареєстровано за порушення законів і звичаїв війни. Ще 356 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність, ідеться в повідомленні.

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Росіяни обстріляли ракетами С-300 Куп'янськ на Харківщині

Російські окупаційні війська в ніч на вівторок завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп'янську. Ракета влучила у двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа. Хоч будівлю повністю зруйновано, але обійшлося без постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі. Також за його словами, російські війська за добу з мінометів і артилерії обстріляли чотири райони Харківської області. "Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони", - написав Синєгубов.

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Україна розраховує на продовження військової, санкційної та фінансової підтримки Франції - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі зі своєю французькою колегою Елізабет Борн заявив, що розраховує на продовження військової, санкційної та фінансової підтримки України Францією. "Закликав французький уряд долучитися до реалізації Плану швидкого відновлення України. У цьому контексті обговорили допомогу в постачанні енергетичного обладнання. Розраховуємо, що Франція продовжить військову, санкційну, а також фінансову підтримку", - написав Шмигаль у Telegram-каналі. За його словами, зокрема, ця підтримка здійснюватиметься за допомогою державних гарантій французькому бізнесу для інвестицій в Україну. Шмигаль також подякував Франції за всебічну допомогу в протидії російській агресії. "Чітка послідовна позиція Парижа стала драйвером надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Очікуємо, що Франція і в майбутньому сприятиме прогресу в реалізації євроінтеграційного треку", - зазначив український прем'єр.

++08.19++

Витрати на тривалу війну в Україні, мабуть, і надалі підриватимуть геополітичні позиції Росії в інших регіонах світу, йдеться в актуальному щоденному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема в держбюджеті РФ на 2023 рік закладено витрати на оборону і безпеку в сумі понад 9 трильйонів рублів, або майже третина всього російського бюджету. "Таким чином, Путін і надалі сконцентровує свій бюджет на війні в Україні, і може опинитися перед необхідністю скоротити фінансування інших закордонних або внутрішніх кампаній", - пишуть аналітики ISW. Як аргумент для таких припущень вони наводять інформацією про перекидання російських військовослужбовців і бойової техніки, зокрема з Сирії та Нагірного Карабаху, припускаючи, що ці сили можуть направити в Україну.

++07.36++

Російські окупанти не полишають спроб вести наступальні дії на лиманському, бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Так, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.

На інших напрямках російські агресори намагаються стримувати дії підрозділів Сил оборони України, обстрілюють позиції українських військ та цивільних об'єктів уздовж усієї лінії зіткнення, проводять інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

++07.26++

США відправили Україні першу партію силового обладнання, необхідного для енергоінфраструктури, повідомили неназвані офіційні особи агентству Reuters. Йдеться про обладнання загальною вартістю приблизно 13 мільйонів доларів, зазначив один зі співрозмовників. За словами іншого, ще два літаки з обладнанням вилетять зі Сполучених Штатів найближчими днями.

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++07.21++

Посли країн Євросоюзу одностайно схвалили надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро у 2023 році, повідомляють на сторінці головування Чехії в ЄС у Twitter. Йдеться про кредити з 10-річним пільговим періодом на фінансування нагальних потреб України та відбудови критично важливої інфраструктури. Очікується, що Європарламент оголосить своє рішення найближчими днями.

++07.13++

Німеччина доставила в Україну додаткове озброєння, заявила голова комітету Бундестагу ФРН з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) в ефірі німецького телеканалу RTL. За її словами, йдеться про самохідні артилерійські установки та зенітні самохідні установки Gepard.

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