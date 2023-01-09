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ХерсонщинаФото: Igor Burdyga/DW
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Німеччина доправила у Херсон сім генераторів

Віолетта Чайковська | Степан Смишляєв
42 хв. тому

ФРН надала генератори для Херсонтеплоенерго, водопровідно-каналізаційного господарства міста та онкодиспансеру. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини понеділка, 9 січня.

++07:39++

Російські війська протягом минулої доби завдали по Україні семи ракетних і 31 авіаційного удару та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

"За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки Білорусь із РФ, знята з довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація вчора завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Військові збили три російські гелікоптери (Ка-52, Мі-24 та Мі-8) і три розвідувальних дрони типу "Орлан-10". Ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження сил і військової техніки, а також склад пально-мастильних матеріалів РФ.

++07:17++

Німеччина доправила у Херсон сім генераторів

У Херсон 8 січня доправили сім генераторів від Німеччини: по три для "Херсонтеплоенерго" та водопровідно-каналізаційного господарства міста, один - на потреби Херсонського онкологічного диспансеру, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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Німеччина доправила у Херсон сім генераторів

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