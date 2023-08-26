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ПолітикаНімеччина

Німців тривожать зв'язки Росії та Китаю - соціологія

Євген Жуков
26 серпня 2023 р.

Політична, економічна та військова співпраця Москви і Пекіна викликає тривогу у більшості жителів ФРН. Найменше це питання хвилює прихильників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", свідчить опитування.

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Прапори Росії та Китаю
Прапори Росії та КитаюФото: picture-alliance/ Imaginechina/H. qingming

Майже 60 відсотків жителів Німеччини стурбовані співпрацею між Росією та Китаєм. Під час опитування, проведеного соціологічним інститутом Forsa на замовлення журналу Internationale Politik, на запитання про ставлення до тісної політичної, економічної та військової співпраці Москви і Пекіна 59 відсотків респондентів відповіли, що вони сильно або дуже сильно занепокоєні.

Своєю чергою 40 відсотків опитаних відчувають з цього приводу невелику тривогу або зовсім ніякої.

Більше струбовані партнерством РФ і КНР жителі західних регіонів Німеччини (60 відсотків), ніж східних (49 відсотків). 

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У залежності від політичних уподобань, особливу тривогу через російсько-китайську співпрацю відчувають прихильники коаліційних "вільних демократів" (75 відсотків) і "зелених" (74 відсотки). Серед виборців опозиційних християнских деемократичного та соціалького союзів цим питанням стурбований 71 відсоток. Серед симпатиків керівних нині соціал-демократів занепокоєння також вище середнього рівня - 68 відсотків.

Інакша ситуація з прихильниками правопопулістської "Альтернативи для Німеччини": більшість з них (56 відсотків) лише невеликою мірою схвильовані співпрацею Росії та Китаю або це не хвилює їх зовсім, а 44 відсотки - стривожені або дуже стривожені.

Соціологічне опитування провели на початку серпня.

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