Німці втрачають мотивацію до роботи?

Багатьом людям у Німеччині не вистачає мотивації на робочому місці. Як показує нове дослідження Work Reimagined консалтингової компанії Ernst & Young (EY), результати якого було опубліковано в понеділок, 6 січня, навіть не кожен другий у Німеччині вмотивований показувати на роботі найкращий результат.

У німців мотивація на роботі - нижче середнього

Звідси і невтішний середній показник: мотивація працівників у Німеччині нижча за середній міжнародний показник, який перебуває на рівні 54 відсотків. В опитуванні консалтингової компанії EY взяли участь понад 17 тисяч осіб по всьому світу, з Німеччини - 1000 осіб. Ще менш мотивовані, ніж у Німеччині, люди, які працюють у Франції (37 відсотків), Нідерландах (36 відсотків) і в Японії (19 відсотків). А ось більше мотивації, ніж у німців, у США (57 відсотків), Китаї (59 відсотків), Індії (67 відсотків).

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Наймотивованіші в Німеччині - співробітники більш старшого покоління: 63 відсотки представників так званого покоління бебі-бумерів заявили про високу мотивацію до роботи, тоді як серед представників покоління Z - нинішньої молоді - таких було лише 43 відсотки.

Цікаво, що нижчою за середню Німеччина виявилася і за таким показником, як задоволеність своїм роботодавцем: лише 44 відсотки готові порадити його знайомим.

До чого призводить низька мотивація

Як вважає партнер EY у сфері консультаційних послуг з роботи з персоналом Нельсон Таапкен, "Німеччина завжди вирізнялася на міжнародному тлі блискуче підготовленим і високо мотивованим персоналом, який забезпечував високу продуктивність праці. Якщо зараз в Індії та Китаї, де люди працюють у значно важчих умовах, ніж у Німеччині, мотивація є вищою, то саме час замислитися - не тільки суспільству, а й роботодавцям".

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Топменеджер зазначає, що мати високу мотивацію щодня неможливо, але проблематичною ситуація стає тоді, коли демотивація перетворюється на постійного супутника на робочому місці. Таке не трапляється випадково. Таапкен зазначає, що "завжди існують причини, чому у співробітників формується така налаштованість". Проти деяких факторів у керівництва немає спільного рецепта. Однак більшість проблем, які призводять до зниження мотивації у співробітників, а серед таких - погана корпоративна культура, дефіцити в комунікації, стрес через великі навантаження, компанії можуть опрацювати. І це в їхніх же інтересах. Бо інакше незадоволені співробітники, якщо в їхньому середовищі не відбудуться зміни, шукатимуть нові можливості працевлаштування.

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Скільки охочих змінити роботу зараз у Німеччині, про це говорять актуальні цифри дослідження. 42 відсотки працівників у Німеччині роздумують про зміну роботодавця, чоловіки роблять це частіше, ніж жінки. За цим показником Німеччину випереджає тільки Індія і Франція. Кожен другий респондент, який працює в Південній Азії, зізнався в таких намірах. Високою лояльністю відрізняється працююче населення в Китаї (у Піднебесній 29 відсотків замислюються про зміну роботодавця), у Великобританії (35 відсотків) і Японії (36 відсотків). Цікаво, що найвагомішими аргументами на користь зміни роботодавця наразі є можливості віддаленої роботи (50 відсотків опитаних назвали саме цю причину). Серед інших чинників - кращі кар'єрні можливості, гнучкість і якість менеджменту. Підвищення зарплати як причину зміни місця роботи зазначили 47 відсотків.

Віддалена робота залишається популярною моделлю в Німеччині

У Німеччині, як і раніше, багато хто продовжує працювати віддалено - повністю або частково. Згідно з дослідженням EY, кожен п'ятий працює з дому. Ще третина працює більше віддалено, ніж на підприємстві. 15 відсотків ніколи не працюють віддалено. Перехід на більш гнучкі моделі зайнятості під час пандемії COVID-19 не минув безслідно. Так, багато співробітників зізнаються в тому, що, працюючи вдома, їм складніше вдається зберегти контакти з колегами. У цьому зізналися 59 відсотків опитаних. Майже стільки ж заявили, що вдома складніше розмежовувати приватну і професійну сфери.

При цьому лише мінімальна частина опитаних заявила про бажання працювати тільки віддалено. Одним із головних недоліків роботи у своїх чотирьох стінах є складнощі для командної роботи. При цьому повністю відмовлятися від гнучкого робочого графіка експерти не радять і роботодавцям - це знизить їхні конкурентні переваги в боротьбі за таланти.

Ще один аспект нового дослідження стосувався штучного інтелекту. 55 відсотків опитаних очікують зростання продуктивності за рахунок впровадження нових технологій. Однак, щоб відбулися істотні зміни, будуть потрібні серйозні зміни в самих компаніях, впевнені 83 відсотки опитаних.