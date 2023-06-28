Німці стали рідше розлучатися і частіше одружуватись

Розлучень у ФРН стало менше, а шлюбів помітно більше. Певну роль зіграло закінчення пандемії, кажуть експерти.

У 2022 році в Німеччині зареєстрували 137,4 тисячі розлучень - це на 3,8 відсотка менше, ніж у 2021-му, випливає з доповіді, опублікованої Федеральним статистичним відомством у середу, 28 червня.

За винятком 2019 року, кількість розлучень у Німеччині стабільно знижується вже десять років.

У середньому пари розлучаються після 15 років спільного життя. 17,7 відсотка шлюбів закінчуються після 25 років життя. У половині випадків пари мають неповнолітніх дітей. Розлучення батьків у 2022 році торкнулося 115,8 неповнолітніх.

Переважна більшість німців розлучаються після того, як деякий час живуть окремо. Так, 80,1 відсотка тих, хто оформив розлучення у 2022 році, не жили разом рік, 18,9 відсотка - понад три роки. Розлучення відбуваються переважно з ініціативи лише одного з подружжя - у 89,5 відсотка випадків.

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Німці стали частіше одружуватись

Водночас кількість шлюбів у Німеччині помітно зросла - до 391 тисячі за 2022 рік, тобто на 33 тисячі, або на 9,2 відсотка більше, ніж роком раніше.

Це пояснюють зняттям карантину та відновленням суспільного життя після пандемії. За словами експертів, німці стали частіше укладати шлюби, зокрема через те, що деякі пари переносили весілля на період після закінчення пандемії коронавірусу.

Водночас будь-якого впливу наслідків пандемії на кількість розлучень у Федеральному статистичному відомстві не помітили.

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