Німці розходяться в думках щодо умов миру для України

У Німеччині 41 відсоток опитаних ZDF-Politbarometer підтримують мир для України в обмін на території, а 41 відсоток - проти цього.

Німці розділилися в думках щодо того, чи повинна Україна піти на територіальні втрати, щоб закінчити війну. Як показали дані оприлюдненого в п'ятницю, 3 березня, опитування Politbarometer телеканалу ZDF, 41 відсоток опитаних - за такий сценарій подій, а 41 відсоток - проти та виступає за підтримку України доти, доки вона не поверне собі окуповані Росією території.

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Дві третини опитаних (66 відсотків) вважають, що тісна співпраця ФРН зі США щодо війни в Україні - це добре, тоді як 28 відсотків налаштовані щодо цього критично. Примітним є те, що частка критиків у східній частині Німеччини становить 46 відсотків, що значно вище за частку таких у західній частині ФРН - 23 відсотки.

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Крім того, виявилося, що більшість прихильників, зокрема, ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" та Лівої партії також побоюються, що постачання важкого озброєння в Україну збільшить небезпеку російського нападу на Захід.

Більшість - за збільшення фінансування Бундесверу

Опитування також показало, що більшість громадян Німеччини виступають за виділення додаткового фінансування для Бундесверу. Виявилося, що 62 відсотки опитаних підтримують таку політику, навіть якщо це призведе до зменшення видатків в інших сферах або до збільшення держборгу. Лише серед прихильників Лівої партії більшість (73 відсотки) виступають проти збільшення фінансування Бундесверу. Загалом, трохи менше третини - 32 відсотки - респондентів не підтримують ідею додаткових витрат на оборону.