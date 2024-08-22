Німці й далі працюватимуть у хоум-офісі - дослідження

Під час пандемії багато компаній у Німеччині перейшли на віддалену роботу. І, як показує актуальне опитування Інституту економічних досліджень ifo, більшість роботодавців не збираються скасовувати хоум-офіс.

Одна з кардинальних змін, які принесла із собою пандемія коронавірусу, міцно вкоренилася на німецькому ринку праці. Компанії в Німеччині й надалі мають намір використовувати гнучку модель трудового дня і надавати своїм співробітникам можливість працювати віддалено. Мюнхенський Інститут економічних досліджень ifo опублікував результати нового опитування, які свідчать про те, що три з чотирьох фірм, де співробітники можуть працювати в хоум-офісі, мають тверді наміри зберегти таку модель.

Німецькі роботодавці хочуть зробити графік роботи гнучким

Дослідник з інституту ifo Жан-Віктор Аліпур (Jean-Victor Alipour) підкреслює, що результати опитування спростовують твердження про нібито наявний тренд на повернення попереднього розпорядку, коли в Німеччині хоум-офіс був радше винятком. Тільки 12 відсотків компаній планують посилити правила і лише чотири відсотки - повністю відмовитися від хоум-офісу. На думку експерта, ЗМІ, як правило, розповідають про поодинокі випадки, в яких фірми вирішили позбутися віддаленої роботи і повернути своїх співробітників в офіс. І ця картина перекриває справжню тенденцію. Насправді ж, як показало опитування ifo, 11 відсотків німецьких компаній, де вже є можливість працювати з дому, збираються зробити робочий графік ще більш гнучким.

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Експерт інституту ifo: Повернути час назад не вийде

Майже у 80 відсотках опитаних підприємств робота віддалено, в принципі, можлива. У великих компаніях ця частка ще вища: 93 відсотки великого бізнесу можуть собі дозволити впровадити хоум-офіс. У середньому і малому бізнесі така частка нижча - їх приблизно три чверті.

Експерти відзначають суттєві галузеві відмінності. Так, якщо у сфері послуг і промислових підприємствах, де багато виробничих процесів автоматизовано, майже 90 відсотків роботодавців хочуть пропонувати хоум-офіс там, де це можливо. Водночас у будівельній сфері та сфері торгівлі це лише 40 відсотків. "Хоум-офіс є і залишатиметься міцно вкоріненою моделлю в Німеччині, - упевнений Жан-Віктор Аліпур. - Повернути час назад не вийде".