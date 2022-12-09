У ФРН розсилають фейкові запрошення воювати за Україну - МЗС

Київ вважає фейкові листи частиною дезфінормаційної кампанії Росії, спрямованої на дискредитацію України. Дипломати вже звернулися до німецьких правоохоронців для проведення розслідування.

На поштові адреси громадян Німеччини почали надходити фейкові листи від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду захищати Україну від нападу Росії. "Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала", - повідомив у Facebook у п'ятницю, 9 грудня, речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

До посту він додав приклад такого листа, в якому громадянину Німеччини пропонується вступити до "німецького легіону української армії". Такого з'єднання у Збройних силах України немає. Натомість існує Інтернаціональний легіон територіальної оборони України, до складу якого входять іноземні громадяни. В ньому служать, в тому числі і громадяни ФРН, але відсутня офіційна інформація про формування якихось окремих підрозділів винятково з громадян Німеччини.

У листі за службу в згаданому з'єднанні обіцяють місячну зарплату у п'ять тисяч євро і виплату родичам у разі загибелі у 100 тисяч євро.

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Частина дезінформаційної кампанії

В МЗС України вважають, що розсилання фейкових листів є частиною дезінформаційної кампанії Росії, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію та підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян. "Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування", - наголосив Ніколенко.

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