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МЗС України спростовує розсилку дипустановами громадянам Німеччини листів з пропозицією за грошову винагороду захищати УкраїнуФото: Michal Dyjuk/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

У ФРН розсилають фейкові запрошення воювати за Україну - МЗС

Степан Смишляєв
2 год. тому

Київ вважає фейкові листи частиною дезфінормаційної кампанії Росії, спрямованої на дискредитацію України. Дипломати вже звернулися до німецьких правоохоронців для проведення розслідування.

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На поштові адреси громадян Німеччини почали надходити фейкові листи від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду захищати Україну від нападу Росії. "Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала", - повідомив у Facebook у п'ятницю, 9 грудня, речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

До посту він додав приклад такого листа, в якому громадянину Німеччини пропонується вступити до "німецького легіону української армії". Такого з'єднання у Збройних силах України немає. Натомість існує Інтернаціональний легіон територіальної оборони України, до складу якого входять іноземні громадяни. В ньому служать, в тому числі і громадяни ФРН, але відсутня офіційна інформація про формування якихось окремих підрозділів винятково з громадян Німеччини.

У листі за службу в згаданому з'єднанні обіцяють місячну зарплату у п'ять тисяч євро і виплату родичам у разі загибелі у 100 тисяч євро.

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Частина дезінформаційної кампанії

В МЗС України вважають, що розсилання фейкових листів є частиною дезінформаційної кампанії Росії, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію та підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян. "Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування", - наголосив Ніколенко.

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