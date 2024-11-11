40 відсотків німців працюють віддалено - дослідження

Нове дослідження Німецького інституту економічних досліджень у Берліні показує, що майже 40 відсотків німців працюють з дому. Але багато що залежить від галузі, розміру компанії та кваліфікації працівника.

Згідно з проведеним Німецьким інститутом економічних досліджень у Берліні (DIW Berlin) дослідженням, у Німеччині більше людей стали працювати з дому, ніж до пандемії коронавірусу. До локдауну хоча б раз на тиждень віддалено могли працювати тільки 11,1 відсотка респондентів; рідко - 13,8 відсотка; ніколи - 75,1 відсотка.

А вже після скасування коронавірусних обмежень 2022 року, "іноді" і "мінімум раз на тиждень" із власних чотирьох стін почали працювати 9,8 і 29,6 відсотка відповідно, а "ніколи" - 60,6 відсотка. "Пандемія перетворила домашній офіс у Німеччині з винятку на важливу частину трудового повсякдення", - зазначив у пресрелізі Ян Ґебель (Jan Goebel), керівник відділу дослідження даних берлінського інституту, який проводив аналіз.

Для вивчення було взято дані за період з 2014 по 2022 рік. Зокрема, у зв'язку з використанням випадків роботи віддалено розглядали такі показники, як галузь і розмір компанії, а також рівень освіти учасників опитування і склад домогосподарств, у яких вони проживають.

Працівники великих компаній і висококваліфіковані фахівці частіше працювали з дому

Дослідники з'ясували, що можливість використання хоум-офісу сильно залежить від галузі економіки та розміру компанії. Загалом це поширено більше у великих організаціях, ніж у середніх або маленьких фірмах.

Найчастіше працювати віддалено можуть фахівці у сфері програмного забезпечення та інформаційних технологій (ІТ), працівники великих підприємств у сфері нерухомості, фінансових послуг і державного управління - близько 80 відсотків. Також у дослідженні зазначається, що найбільше можливостей працювати з дому мають висококваліфіковані працівники, зайняті повний робочий день. Якщо 2019 року тільки 6,6 відсотка працівників у професіях, що вимагають наявності вищої освіти, пропонували варіант домашнього офісу, то 2022 року цей показник становив близько 32 відсотків.

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У фрилансерів і представників сфери наукових і технічних послуг частка роботи вдома була досить високою і до локдауну, і після його скасування не збільшилася так сильно, як в інших секторах. У галузі освіти та викладання робота з дому поширена набагато рідше - менше ніж 40 відсотків працівників мають таку можливість, і їх не побільшало, якщо порівняти з періодом до пандемії. Виняток становлять вчителі іноземної мови, які ведуть свої онлайн-курси з дому.

Бажання і потреба працювати поза офісом також варіюється залежно від сімейного стану. Особливо часто цю можливість використовують працівники, які мають дітей. Загалом, як зазначають автори дослідження, ті, хто працюють у домашньому офісі, більш задоволені як своєю діяльністю і доходом, так і життям загалом, хоча цей варіант часто пов'язаний із тривалішим робочим днем.

Працедавці адаптувалися, черга за політиками

Що стосується працедавців, то вони активно реагують на тенденцію, що склалася після пандемії. Останніми роками частка оголошень про вакансії з можливістю працювати віддалено значно зросла. Про це свідчить нещодавнє дослідження Фонду Бертельсмана, в межах якого з січня 2019 року по травень 2024 року було оцінено близько 55 мільйонів онлайн-оголошень про вакансії.

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Ба більше, запитів, де можливість віддаленої роботи взагалі не передбачається, практично немає - звісно, мається на увазі діяльність, яка не потребує прив'язки до місцевості. Не варто забувати про професії, які від самого початку виключають роботу в домашньому офісі - жодного пацієнта неможливо помити за допомогою відеодзвінка, так само як і спекти хліб або полагодити машину.

Вчені з інституту економічних досліджень у Берліні закликають політиків послідовно підтримувати зміни, що стали реальністю. "Фінансове стимулювання з метою розширення цифрової інфраструктури та цільові пропозиції з навчання для менеджерів і працівників можуть допомогти ширше впровадити можливі зміни", - наголошують дослідники.