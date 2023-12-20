Угорщина критикує реформу надання притулку в ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна рішуче відкидає домовленості щодо реформування системи надання притулку в Євросоюзі, досягнуті між представниками країн-членів ЄС та Європарламенту (ЄП).

"Ми відкидаємо цей міграційний пакт найрішучішим чином... Ми не будемо нікого впускати проти нашої волі, ніхто з Брюсселя або звідки-небудь ще не може вказувати нам, кого ми можемо впустити, і ми найрішучішим чином виступаємо проти того, що бути покараними за це", - заявив Сіярто у середу, 20 грудня, цитує агенція AFP.

Як повідомили раніше у цей день у Єврокомісії, представники ЄП та держав-членів ЄС після тривалих перемовин домовилися провести докорінну реформу системи надання притулку. Досягнуті реформи містять численні доповнення та посилення чинних правил з метою скорочення масштабів нелегальної міграції до Європейського Союзу. "Цьому рішенню передував довгий шлях. Але ми його пройшли. Європа нарешті вирішує питання міграції", - заявив віцеголова Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Коментуючи це рішення, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив сподівання, що реформа політики ЄС щодо надання притулку принесе полегшення для його країни. "Це обмежить нелегальну міграцію і полегшить тягар для країн, яких це особливо сильно зачепило, включно з Німеччиною", - наголосив він.