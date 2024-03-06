Ніккі Гейлі призупинить президентську кампанію - ЗМІ

Після перемоги Дональда Трампа на праймеріз у 14 з 15 штатів у "супервівторок", Ніккі Гейлі призупинить виборчу кампанію, повідомляють ЗМІ. Вона запропонує експрезиденту самостійно заручитися підтримкою її прихильників.

Колишня постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі має намір призупинити свою кампанію на виборах президента США, повідомила у середу, 6 березня, низка ЗМІ, зокрема Reuters, АР і The Wall Street Journal.

Гейлі, яка лишалася єдиною конкуренткою колишнього президента США Дональда Трампа на праймеріз Республіканської партії, планує у середу виступити з промовою щодо своєї подальшої участі у передвиборчих перегонах.

За словами джерел, вона не збирається прямо заявляти про підтримку Трампа, але запропонує йому спробувати заручитися підтримкою її прихильників, серед яких є значна частина поміркованих республіканців і незалежних виборців.

Гейлі вирішила призупинити передвиборчу кампанію на наступний день після так званого "супервівторка", коли праймеріз відбулися одразу у 15 штатах США. Трамп переміг її в 14 з них, єдиний штат, де більшість голосів отримала політикиня - Вермонт. До цього дня вона отримала перемогу лише у Вашингтоні.

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Дуель Байдена і Трампа стає все вірогіднішою

Зважаючи на плани Гейлі, стрімко зросла ймовірність, що за пост президента США у листопаді знову змагатимуться Трамп від республіканців і Джо Байден, який не має серйозних конкурентів серед демократів.

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