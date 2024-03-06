Ніккі Гейлі призупинить президентську кампанію - ЗМІ

Ніккі Гейлі призупинить президентську кампанію - ЗМІ6 березня 2024 р.
Колишня постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі має намір призупинити свою кампанію на виборах президента США, повідомила у середу, 6 березня, низка ЗМІ, зокрема Reuters, АР і The Wall Street Journal.
Гейлі, яка лишалася єдиною конкуренткою колишнього президента США Дональда Трампа на праймеріз Республіканської партії, планує у середу виступити з промовою щодо своєї подальшої участі у передвиборчих перегонах.
За словами джерел, вона не збирається прямо заявляти про підтримку Трампа, але запропонує йому спробувати заручитися підтримкою її прихильників, серед яких є значна частина поміркованих республіканців і незалежних виборців.
Гейлі вирішила призупинити передвиборчу кампанію на наступний день після так званого "супервівторка", коли праймеріз відбулися одразу у 15 штатах США. Трамп переміг її в 14 з них, єдиний штат, де більшість голосів отримала політикиня - Вермонт. До цього дня вона отримала перемогу лише у Вашингтоні.
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Дуель Байдена і Трампа стає все вірогіднішою
Зважаючи на плани Гейлі, стрімко зросла ймовірність, що за пост президента США у листопаді знову змагатимуться Трамп від республіканців і Джо Байден, який не має серйозних конкурентів серед демократів.
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