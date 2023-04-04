Нідерланди виділяють Україні 274 мільйони євро допомоги

На 2023 рік Нідерланди передбачили 2,5 мільярда доларів допомоги Україні. Перший транш у 274 мільйони буде спрямований на гуманітарну підтримку, відбудову та нелетальну допомогу ЗСУ.

Нідерланди виділяють Україні першу в 2023 році партію допомоги - на 274 мільйони євро, яка є частиною загального пакету допомоги в 2,5 мільярда євро на 2023 рік. Кошти підуть, зокрема, на гуманітарні та військові потреби, повідомили на сайті уряду країни 3 квітня.

Більшу частину - 180 мільйонів євро - направлять на гуманітарну допомогу, підтримку сільського господарства та відбудову. Так, 100 мільйонів підуть на відновлення медичних установ, енергетики та інфраструктури, 40 - на закупівлю насіння та обладнання для аграріїв, 20 - на гуманітарну допомогу, по 10 - на психосоціальну підтримку українців і на розмінування, зокрема сільськогосподарських угідь.

Решта 94 мільйони євро спрямують на нелетальну підтримку Збройних сил України. Зокрема, 75 мільйонів виділять на нарощування їхнього потенціалу в співпраці з Північноатлантичним альянсом (НАТО). 14 мільйонів передбачаються на розслідування російських злочинів, зокрема створення в Гаазі реєстру збитків від війни, а п'ять мільйонів - на збереження культурної спадщини.

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Підтримка Нідерландами України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди активно підтримують офіційний Київ. Так, за два дні від початку повномасштабної війни Амстердам оголосив про рішення направити Києву 200 зенітно-ракетних комплексів Stinger і боєприпаси. Також країна передала для Збройних сил України (ЗСУ) вісім самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Крім того, Нідерланди приєднаються до постачання амрикнських зенітних ракетних комплексів Patriot в Україну. Разом із США країна полагодить та модернізує 90 танків Т-72Б, які Україні передасть Чехія, а разом із Німеччиною та Данією надасть ЗСУ щонайменше 100 відремонтованих танків Leopard 1.

Ще в 2022 році парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсоркою тероризм. У липні цього року в Гаазі запрацює міжнародний центр з розслідування злочину агресії Росії проти України.

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