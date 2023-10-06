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Нідерланди виділять 102 млн євро на підтримку України

Олександр Куницький
6 жовтня 2023 р.

Частину грошей спрямують на підтримку компаній, які планують долучитися до відбудови України. Решту - на підготовку до зими та підтримку нещодавно звільнених територій.

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Прапор Нідерландів
Прапор НідерландівФото: picture alliance / Daniel Reinhardt/dpa

Нідерланди анонсували виділення 102 мільйонів євро на третій пакет підтримки України у 2023 році. Про це йдеться у доповіді парламенту міністерки зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Лізе Шрайнемахер, повідомляється на сайті уряду країни у п'ятницю, 6 жовтня.

Більшу частину - 60 мільйонів євро - спрямують на підтримку нідерландських компаній, які "хочуть зробити свій внесок у відбудову країни". Йдеться про страхування експортних кредитів для покриття платіжних ризиків інвестицій і операцій в Україні. 

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Ще 20 мільйонів будуть спрямовані на закупівлю газу, а 10 -  на постачання деталей для електромереж, щоб допомогти Україні підготуватися до зими. Йдеться про постачання трансформаторів, комутаційних компонентів і кабелів, необхідних для відновлення електромереж, зруйнований російськими осбтрілами.

Решту 12 мільйонів євро спрямують на підтримку нещодавно звільнених українських територій і Міжнародного валютного фонду (МВФ), який надає технічну допомогу Україні для впровадження реформ. Так, МВФ отримає сім мільйонів євро, а ще п'ять мільйонів євро спрямують "Фонду партнерства для стійкої України". Він займається питаннями зміцнення децентралізації влади та швидкого відновленні після звільнення від російської окупації. Зокрема, йдеться про ремонт систем постачання питної води, електроенергії, наданні первинних медичних послуг та освіти.

Як наголосили в нідерландському уряді, новий пакет підтримки базується на оцінці потреб країни від української влади, Світового банку та Європейської комісії. 

Нідерланди передбачили 2,5 мільярда доларів для України

В кінці 2022 року Нідерланди оголосили провиділення 2,5 мільярда євро  на військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу Україні у 2023 році.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди активно підтримують офіційний Київ. 

Зокрема, країна приєдналася до постачання американських зенітних ракетних комплексів Patriot в Україну, а також зобов'язалася передати 42 винищувачі F-16 та навчити ними керувати українських пілотів.

Пілоти ЗСУ: "Якщо будуть F-16, російські літаки відійдуть"

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